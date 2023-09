COUPE DU MONDE. En mode rouleau compresseur, les All Blacks écrasent l'Italie !

Après avoir raté le coche face à l'équipe de France, et gagné largement contre la Namibie, les hommes d'Ian Foster ont corrigé la Squadra Azzurra à Lyon.

Une première mi-temps d'exception

Et si cette première mi-temps était la meilleure performance collective de la compétition ? Glaçant de réalisme, du feu dans les jambes et juste techniquement, les All Blacks n'ont rien laissé au hasard ! Avant la rencontre, les visages des coéquipiers de Beauden Barrett étaient fermés, les regards concentrés et une envie de bien faire se faisait déjà ressentir.

Bien que ces Italiens soient valeureux, rien n'a pu empêcher les Néo-Zélandais de réciter un jeu parfaitement léché. Il n'aura donc fallu qu'une poignée de minutes pour que Jordan passe la ligne d'en-but, et seulement 35 minutes pour qu'Aaron Smith réalise un triplé.

Côté chiffre, les joueurs à la fougère ont aplati sept fois le ballon ovale en terre italienne, portant ainsi le score à 49-3, le deuxième meilleur score derrière France - Namibie (54-0).

En plus de cela, ces derniers n'ont eu pas moins de 64% de possession, et ont passé 76% du temps dans la moitié de terrain de l'Italie.

Une deuxième mi-temps à sens unique

Bien qu'un sursaut d'orgueil des coéquipiers de Paolo Garbisi se soit produit en tout début de seconde période, par l'intermédiaire de Capuozzo, rien n'a vraiment changé la donne.

Dans un match aux allures de "fitness game", les Néo-Zélandais ont semblé être à l'entraînement, profitant d'une opposition bien trop faible. Les rentrées de McKenzie, Dan Coles et Sam Whitelock n'ont pas arrangé les affaires italiennes. D'ailleurs, Coles s'est offert un doublé, faisant ainsi sourire tout le staff des Blacks.

Au total, les Néo-Zélandais ont marqué à quatorze reprises, et s'imposent 96-17, égalisant ainsi le record de points dans cette Coupe du monde 2023 ! Cette victoire confirme également qu'il faudra compter sur cette nation, une fois de plus, jusqu'au bout de la compétition.

