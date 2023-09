COUPE DU MONDE. ITALIE. Tommaso Allan à 4 points du record de Diego Dominguez

Titulaire à l’arrière face aux All Blacks ce vendredi, Tommaso Allan peut devenir le meilleur réalisateur de l’Italie en Coupe du Monde, devant un certain Diego Dominguez.

Replacé au poste d'arrière avec l'équipe d'Italie, Tommaso Allan réalise des performances bien plus abouties qu'à l'ouverture.

Son association avec Paolo Garbisi en 10 a rendu le jeu italien beaucoup plus fluide, en touchant notamment plus souvent les extérieurs, avec les armes offensives que sont Ange Capuozzo et Monty Ioane.

Le joueur des Harlequins s'est donc imposé en tant que numéro 15, mais également en buteur. Il est pour l'instant à 100% de réussite dans cette Coupe du monde, avec 13 tentatives réussies. Ils ne sont plus que 4 buteurs (William Havili, Simione Kuruvoli et Jack Crowley) dans ce mondial à avoir ce taux de réussite après l'échec du Japonais Rikiya Matsuda face au Samoans.

Une fiabilité qui lui a permis de se hisser à la deuxième place des meilleurs réalisateurs italiens en Coupe du monde. A 4 petits points derrière Diego Dominguez et devant d'autres légendes italiennes comme David Bortolussi ou Mirco Bergamasco. À 30 ans, Tommaso Allan dispute sa troisième Coupe du monde (2015, 2019 et 2023).

Son rôle de buteur et de leader sera primordiale lors du choc pour la qualification face à la Nouvelle-Zélande.