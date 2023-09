VOS Matchs de rugby Nouvelle-Zélande/Italie et Fidji/Géorgie sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Cette semaine, le XV de France est au repos comme l'Irlande. En revanche, ce week-end marque le retour des All Blacks dans cette coupe du monde face à l'Italie.

Cette semaine, le XV de France est repos comme l'Irlande après son choc de samedi contre l'Afrique du Sud. En revanche, ce week-end marque le retour des All Blacks à la compétition. Les Néo-Zélandais jouent un match important pour la qualification face à l'Italie. Laquelle est encore en course pour les quarts.

On peut penser que Foster va aligner une très grosse équipe pour ce match après deux semaines de repos. Si les Transalpins ne manquent pas d'envie, ils pourraient faire les frais des intentions des All Blacks, désireux de sécuriser leur deuxième place.

Ce mercredi, l'Uruguay et Namibie se retrouvent pour une rencontre qui pourrait bien être l'une des plus belles à suivre dans cette phase de poules. En effet, les deux nations avaient coché cette date sur leur calendrier. Une partie qui devrait être équilibrée et on l'espère spectaculaire.

On aura également droit à un derby sud-américain puisque les Argentins et les Chiliens ont rendez-vous samedi à Nantes. Les Pumas ont soufflé le chaud et le froid depuis le début de la compétition et ont déçu certains observateurs qui en attendaient beaucoup plus de leur part.

En revanche, les Fidji ont surpris et passionnent les foules. Les Îliens sont en course pour la qualification. La rencontre de samedi face à la Géorgie doit leur permettre de faire un pas de plus vers les quarts. Attention au faux pas face à des Lelos qui ont été tenus en échec par le Portugal.

Battue par l'Irlande, l'Afrique du Sud voudra retrouver le chemin de la victoire dimanche prochain face aux Tonga. Un adversaire qui court encore après son premier succès dans cette coupe du monde.

Pour rappel, on jouera cette semaine le 6e journée de Pro D2. Deux matchs à suivre dès ce mardi soir avec notamment Colomiers et Provence Rugby. Grenoble et Agen clôtureront cette journée mercredi du côté du Stade des Alpes.

MARDI 12 SEPTEMBRE

Mont-de-Marsan Aurillac à 19h00 sur Canal + Sport ⏩ prenez vos billets au stade André-et-Guy-Boniface

Aurillac à 19h00 sur Canal + Sport ⏩ Colomiers vs Aix à 21h00 sur Canal + Sport ⏩ prenez vos billets au Stade Michel Bendichou

MERCREDI 13 SEPTEMBRE

COUPE DU MONDE - 4E JOURNÉE

MERCREDI 27 SEPTEMBRE :

Uruguay vs Namibie à 17h45 sur M6

JEUDI 28 SEPTEMBRE :

Japon vs Samoa à 21h sur M6

VENDREDI 29 SEPTEMBRE :

All Blacks vs Italie à 21h sur M6

SAMEDI 30 SEPTEMBRE :

Argentine vs Chili à

Fidji vs Géorgie à 17h45 sur M6

à 17h45 Ecosse vs Roumanie à 21h sur M6

DIMANCHE 1er OCTOBRE :