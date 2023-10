Le CLASH Pronos. La fessée pour l'Italie face à la Nouvelle-Zélande ? Nos rédacteurs sont partagés !

L'Italie affronte la Nouvelle-Zélande ce vendredi soir à Lyon. Les prochains adversaires de l'équipe de France vont-ils réussir à faire douter les Néo-Zélandais ?

Si les Bleus sont au repos cette semaine, leur prochain adversaire italien joue gros ce vendredi soir. Les Transalpins jouent une grande partie de leur avenir dans ce Mondial face à la Nouvelle-Zélande. Pour l'heure, l'Italie est classée devant les Néo-Zélandais. Ces derniers ont donc à coeur de remettre les pendules à l'heure pour se hisser à la deuxième place. Laquelle est qualificative pour les quarts. Ils pourraient ainsi retrouver l'équipe classée à la première place de la poule B, à savoir l'Irlande (pour le moment). Les Italiens ont avancé toute la semaine qu'ils étaient en mesure de faire douter les triples champions du monde. Il va falloir assumer sur le terrain. Du côté de nos rédacteurs, Alexis et Thibault, ne sont pas vraiment d'accord sur le scénario de cette rencontre.





Alexis : Même si la France ne joue pas ce week-end, un match m'attire particulièrement : Italie vs Nouvelle-Zélande. Car au-delà d'être dans la poule des Tricolores, ces deux nations jouent leur futur dans cette compétition. Malheureusement, j'ai bien peur que cette confrontation tourne à la correctionnelle pour les Italiens. Malgré d’excellentes individualités, je vois mal comment l'Italie pourrait rivaliser face à une équipe de Nouvelle-Zélande qui a encore tout à prouver, après un début de Mondial compliqué...

Thibault : Oui, c'est sans doute l'un des matchs les plus passionnants du week-end pour les Bleus comme pour les supporters. Les Italiens ont fait les chauds toute la semaine et annoncer qu'ils pouvaient faire peur aux Néo-Zélandais et même gagner. Quand on voit leur compo, ça peut faire peur et ça pourrait faire mal à la 80e. Néanmoins, on connait les Italiens, et je ne serais pas surpris de les voir faire une grosse entame et être dans le coup à la pause.

Alexis : C'est certain, les Italiens seront remontés comme des coucous. Malheureusement, je ne pense pas que cela suffise pour stopper le talent des joueurs néo-zélandais. D'autant qu'il ne faut pas oublier que ces derniers sont dans l'obligation de l'emporter, s'ils ne veulent pas être éliminés ! À mon avis, ils voudront faire les choses bien, et ce, dès la première minute de jeu. Je vois au contraire un match à sens unique, où les Italiens n'existeront que lors des 15 premières minutes, avant de totalement lâcher.

Thibault : C'est vrai que le tarif pour les Italiens, c'est généralement 60 points. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont déjà décroché un match nul en 2019 ! Plus sérieusement, il y a déjà eu des rencontres comme en 2009, où ils ont réussi à contenir les assauts néo-zélandais. Si la défense peut tenir, la question va être de savoir s'ils auront les armes offensives pour trouver la faille. L'Italie a passé un cap ces dernières années et elle n'est plus genre à craquer à l'heure de jeu. Ce sera à n'en pas douter un match intéressant à suivre pour les Bleus en vue de la semaine prochaine.

Alexis : Oui, d'ailleurs, le scénario parfait pour les Bleus serait un match nul entre ces deux équipes, puisqu'ils seraient non seulement qualifiés, mais aussi toujours premiers de la poule en attendant le match de l'Italie ! Néanmoins, je pense sincèrement que la Nouvelle-Zélande va largement s'imposer ce vendredi. Une victoire 55-17 ne m’étonnerait pas, les Italiens n'ayant pas pu rivaliser plus d'un quart d'heure de jeu.

Vous l'aurez compris, nos rédacteurs estiment que l'Italie n'aura pas les armes pour s'imposer. Mais Thibault estime qu'ils pourraient cependant produire quelques belles actions capables de mettre à mal à la défense néo-zélandaise. Pour Alexis, passé le quart d'heure, ce sera un festival offensif de la Nouvelle-Zélande. Une chose est sûre, cette rencontre sera riche d'enseignement pour les Tricolores qui, on le rappelle, retrouveront les Italiens le 6 octobre prochain à Lyon.

