COUPE DU MONDE. Des ''All Blacks 2.0'' ont envoyé un message clair à la concurrence, l'analyse de la presse étrangère

En pulvérisant l'Italie, la Nouvelle-Zélande a envoyé un message clair à la concurrence dans cette coupe du monde : il faudra compter sur eux pour le titre.

Après deux semaines de repos, les All Blacks étaient de retour à la Coupe du monde avec une idée en tête : l'emporter avec le bonus pour rester en lice dans ce Mondial. "C'était une finale pour nous, un match à la vie, à la mort." Et on peut dire que la Nouvelle-Zélande est bel et bien vivante. Une performance remarquable qui a fait le tour de la planète ovale et rappelé à certains qu'il faudra compter sur les All Blacks dans cette compétition. "Cette idée des All Blacks assis derrière les trois prétendants favoris que sont l'Irlande, la France et l'Afrique du Sud devra être révisée. De petits morceaux de ce qui était autrefois connu comme l'équipe italienne de rugby sont dispersés dans tout Lyon pour suggérer que ce n'est pas vrai du tout", écrit le NZ Herald. Pour le média kiwi, les Blacks font partie des candidats au titre et "les 80 minutes de rugby destructeur, précis, maîtrisé et brillant sont là pour le prouver."

Nous voulions faire une démonstration. Nous voulions dominer en attaque", commentait Ardie Savea après le match.

L'Italie a donc subi la plus large victoire de la Nouvelle-Zélande à la Coupe du monde depuis le 108 à 13 infligé au Portugal en 2007. C'est également son pire revers depuis le 76-14 subi cette même année contre... les All Blacks, note la BBC. Inscrire autant de points face à une nation du tiers 1 envoie forcément un message à la concurrence, estime Planet Rugby. "C’est le genre de performance que l’on voulait voir", lançait Foster en conférence de presse. Pas sûr que l'Irlande avait envie de voir ça avant un quart de finale qui s'annonce déjà dantesque. Coupe du monde. ''L'Italie est humiliée, punie dans son orgueil'', la presse italienne analyse la fessée infligée par les All BlacksPour The Guardian, les Irlandais sont prévenus : ils ne doivent pas leur laisser autant d'espaces que l'Italie. "Les All Blacks, sur la base de cette preuve irréfutable, sont très certainement de retour." Un match qui va très certainement leur servir à préparer la suite de la compétition, ajoute 1news. "Ce fut une démonstration impitoyable et certaines des meilleures contre-attaques que nous ayons vues de la part des All Blacks depuis un certain temps."

Si on lit la presse, on a l’impression qu’on est la pire des équipes. Mais on n’est pas mal, confie Savea.

Du côté des voisins australiens, on ne peut qu'applaudir la performance : "Les All Blacks étaient en feu dès le coup de sifflet d’ouverture et ont livré l’une des meilleures premières périodes au niveau international en 2023." Si d'aucuns remettront en cause ce succès en raison de la faible opposition proposée par les Italiens, Foster estime si le score est aussi large, c'est parce que ses ouailles ont fait un match sérieux : "Le souci quand on gagne de beaucoup, c’est que ça décrédibilise la performance. Mais ce n’est pas ça. On a juste vu que quand on se prépare bien, on peut bien jouer." RESUME VIDEO. Coupe du monde. ''Ç'a été un entraînement pour eux'', les All Blacks châtient l'Italie On peut imaginer qu'il y aura un certain turnover contre l'Uruguay la semaine prochaine. Mais le staff va très certainement vouloir conserver la bonne dynamique en vue du quart de finale. On a vu ce dont été capable une équipe remaniée contre la Namibie. Et on peut parier que les Teros vont faire les frais des intentions néo-zélandaises. Quant aux Irlandais, ils vont certainement analyser ce match avec beaucoup d'attention.

Cela amènera sans aucun doute l'entraîneur irlandais Andy Farrell à se réveiller au milieu de la nuit à plusieurs reprises au cours de la semaine prochaine, le cœur battant, les paumes moites, alors qu'il craint qu'une fois de plus, son équipe ne se heurte à une équipe néo-zélandaise qui fonctionne désormais à plein régime.

Pour le NZ Herald, tout ce qui n'avait pas fonctionné contre le XV de France semble avoir été réglé. "Ce qui inquiétera Farrell et les autres, c'est que cette performance ressemblait à celle de All Blacks 2.0". Ils avaient des choses à prouver et ils l'ont fait avec beaucoup de maitrise. "Tout sur leur liste de contrôle a été coché. La mêlée était sensationnelle. Si puissante, si disciplinée et si efficace pour faire passer un message." Une masterclass qui pourrait bien être un déclic dans ce tournoi non seulement pour la Nouvelle-Zélande mais aussi pour les amoureux du jeu.

Jusqu'à présent, cette Coupe du monde avait principalement été celle des "conservateurs", estime le média néo-zélandais. "Ceux qui ne voulaient prendre aucun risque étaient largement récompensés, à tel point que l'Angleterre, n'offrant que des coups de pied et des mauls, était présentée comme un vainqueur possible." Non seulement les All Blacks ont montré qu'ils pouvaient remporter un 4e titre, mais aussi "évoqué la possibilité que ce tournoi appartienne aux aventuriers". Et ça ne s'est pas pour déplaire aux fans de rugby.