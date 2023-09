Coupe du monde. ''L'Italie est humiliée, punie dans son orgueil'', la presse italienne analyse la fessée infligée par les All Blacks

La presse italienne analyse la fessée infligée par les All Blacks à l'équipe d'Italie ce vendredi soir à Lyon dans le cadre de la Coupe du monde.

Ce vendredi soir, la Nouvelle-Zélande a collé une véritable déculottée à l'Italie à la Coupe du monde. Le genre de match qui laisse des traces sur les corps et dans les têtes. "C'est une dure leçon, celle de Lyon, qui ramène les Azzurri vingt ans en arrière : après le 70-7 de la Coupe du Monde 2003 et le 76-14 de 2007, vient le 96-17 de ce soir", note le média italien La Gazzetta. C'est en effet la plus large défaite pour la Squadra dans cette compétition. RESUME VIDEO. Coupe du monde. ''Ç'a été un entraînement pour eux'', les All Blacks châtient l'ItalieSi les Italiens avaient été malmenés en première période contre la Namibie et l'Uruguay, ils avaient ensuite réussi à réagir pour faire la différence. Mais la Nouvelle-Zélande jouait plusieurs niveaux au-dessus ce vendredi. L'Italie a été "écrasée sur le plan moral, mais cette fois il n'y a eu aucune réaction après la pause." Pour La Gazzetta, "mieux vaut passer à autre chose" et ce n'est pas le sélectionneur Kieran Crowley qui dira le contraire : "Il faut jeter ce match à la poubelle et penser à la semaine prochaine."

On tombe sur une grande équipe. J’ai entendu beaucoup de choses dans la semaine comme quoi la Nouvelle-Zélande était battable et qu’elle n’était pas dans sa meilleure période. J’invite tous ceux qui ont analysé cette équipe à venir sur le terrain et à jouer contre eux. C’est une équipe en place, sérieuse et qui a beaucoup d’atouts", confie Ange Capuozzo après le match.

Du côté de Sky, on décrit les All Blacks comme "féroces et efficaces dès le début du match" sous l'impulsion d'un Aaron Smith "inattrapable". Ils n'ont jamais cessé d'appuyer sur l'accélérateur. Elle a dicté sa loi et semé "la peur sur tous les points de rencontre et phases statiques". On peut craindre le pire pour les Uruguayens la semaine prochaine. Tandis pour l'Italie, c'est une "nouvelle épreuve très rude" qui l'attend face à la France le 6 octobre sur cette même pelouse.

Pour l'heure, et si l'Italie "continue de croire au miracle" d'une qualification pour les quarts selon rainews, "la distance au ciel reste infinie et l'Italie reste donc sur terre", écrit Il Corriere. Les mots du média son forts : "L'Italie est humiliée, punie dans l'orgueil et la présomption d'avoir pensé que cela pouvait être la bonne soirée contre le bon adversaire pour tenter de rendre inoubliable l'aventure française, peut-être trompée par les deux victoires contre la Namibie et l'Uruguay". RUGBY. COUPE DU MONDE. 49-3, film X, Nouvelle-Zélande/Italie a électrisé les supporters sur les réseaux sociauxMais ainsi va la loi du sport qui ne laisse généralement pas vraiment de place aux exploits (même s'il y en a eu par le passé). "Les plus forts facturent généralement le plein tarif", et l'Italie a payé le prix face à des All Blacks qui étaient dans l'obligation de l'emporter. ''Trop rapides, trop techniques, trop maîtres du jeu et de ces émotions, ils ont bouclé l'entraînement en 22 minutes" et décroché un point de bonus qui leur permet d'être sereins au classement.



''Contre la France, la situation sera la même, pour nous comme pour l’adversaire. C’est la poule, elle est comme ça. Donc oui, il y a des choses à changer mais ce n’est pas encore le moment d’en parler. Il faut qu’on reste unis. On doit récupérer et ne pas se désunir. Un mauvais match ne fait pas de toi une mauvaise équipe", analyse Crowley. Les Italiens auront une nouvelle chance d'entrer dans l'histoire face aux Bleus. Mais s'auront-ils rebondir après cette déroute ?