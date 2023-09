RESUME VIDEO. Coupe du monde. ''Ç'a été un entraînement pour eux'', les All Blacks châtient l'Italie

La Nouvelle-Zélande a détruit l'Italie, pour reprendre les termes de son sélectionneur, lors du match de poules de la Coupe du monde à Lyon ce vendredi.



Pourtant motivés comme jamais à affronter les All Blacks, les Italiens n'ont fait illusions qu'une poignée de minutes dans ce match de Coupe du monde à Lyon. Le temps pour la Nouvelle-Zélande de se chauffer et de marquer un premier par Will Jordan à la 6e minute.



La suite a été très longue pour les Transalpins. Car si le match est passé très vite en tribunes, pour les joueurs sur le pré, ce fut un long chemin de croix. Les coéquipiers d'Ange Capuozzo n'ont pas vu le cuir. Ce qu'ils ont vu en revanche, ce sont des vagues noires venir casser leur défense presque toutes les 10 minutes.



Si bien qu'aux citrons, la cabane était tombée sur le chien depuis bien longtemps. Will Jordan (6e), Aaron Smith (17e, 27e, 34e), Mark Telea (19e) et Ardie Savea (22e) ont tous trouvé la faille pour un score sans appel de 49 à 3. Il n'en fallait pas plus pour amuser les réseaux sociaux.



Sur la pelouse lyonnaise, les Italiens n'avaient pas vraiment la tête à rire. Et s'ils ont enfin trouvé le chemin de la Terre promise par Capuozzo, pas de rédemption au programme pour eux. Et surtout nul espoir de remontada. Selon la légende, les All Blacks sont vêtus de noir car ils portent le deuil de leurs adversaires.



La messe était dite mais la Nouvelle-Zélande n'avait clairement pas l'intention de se reposer sur ses lauriers. Le vin, ou plutôt la bière d'après match allait attendre, ils avaient encore une deuxième période à jouer.



Foster avait annoncé la couleur avec une grosse composition. La victoire bonifiée était impérative en vue de la qualification. Les titulaires ont donc fait le boulot dans le premier acte avant que les finisseurs n'enfoncent le clou du cercueil italien.



Ardie Savea (45e), Brodie Retallick (50e), Dalton Papali'i (56e), Dane Coles (61e, 73e), Damian McKenzie (67e) et Anton Lienert-Brown (76e) ont régalé les supporters néo-zélandais jusqu'à la fin. Certains de leurs homologues italiens, déjà partis avant la 80e, n'ont pas vu la réalisation de Ioane (81e).



"Ils nous ont détruits. Ç'a été un entraînement pour eux", a confié Kieran Crowley, le sélectionneur italien, en conférence de presse. Fin de l'échauffement pour les All Blacks, place au match avec un quart de finale contre l'Irlande qui s'annonce dantesque. De son côté, la Squadra aura à coeur de relever la tête contre le XV de France. Et finalement, c'est ce qui pourrait arriver de mieux pour les Bleus en vue du match contre les Boks.