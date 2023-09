RUGBY. COUPE DU MONDE. 49-3, film X, Nouvelle-Zélande/Italie a électrisé les supporters sur les réseaux sociaux

Ce vendredi soir à Lyon, la Nouvelle-Zélande et l'Italie s'affrontaient à la Coupe du monde. Une rencontre largement commentée sur les réseaux sociaux.

Je ne sais pas quoi attendre des Italiens, mais surprenez-moi. #NZLvITA — Holiver (@Holiver____) September 29, 2023

Bon, la nouvelle Zélande, on compte sur vous pour bien fatiguer l’Italie #NZLvITA — Gaspard 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 (@GaspardMon) September 29, 2023

L’Italie va probablement servir de paillasson aux All Blacks revanchards mais c’est bon pour le rugby moderne de constater qu’il n’y a plus le gouffre d’avant entre les deux pays.#NZLvITA September 29, 2023

Voir et entendre un haka des @AllBlacks résonner à Lyon, en compétition officielle, mais quel plaisir ! 🤩 #NZLvITA — Alphonse (@ADCTI) September 29, 2023

OH CETTE PASSE AU PIED DE JORDIE BARRETT 😍😍😍😍

Et le finish parfait de Will Jordan#NZLvITA — Lucas | 22🏆 (@Lerourou1) September 29, 2023

Un bon vieux Ka Mate comme on les aime 🥰



(Par contre les italiens qui n'ont pas le droit au Kapa o Pango, les All Blacks ne vous respectent pas visiblement haha) #NZLvITA — Larry Buck 🖖🏻 (@Sebastien_JD) September 29, 2023

La passe au pied pour l’essai de Jordan … du velours !!! #NZLvITA #RWC2023 — B💜C / 🪐MOTSWT LYON : J-287🌞 (@CoastersLovers) September 29, 2023

🏉Enfin du jeu à la main des 2 côtés, des passes, des courses, du jeu quoi 🤗 #NZLvITA — Philippe Gault (@Philippe_Gault) September 29, 2023

McKenzie toujours pas titulaire... Sympa le totem d'immunité de BB #NZL #NZLvITA — ReyMysterio (@Remisansamis) September 29, 2023

Voir un 3e ligne NZ être sanctionné, puis Barrett louper un coup de pied dans la foulée, c'est du jamais vu.

(ça ne serait jamais arrivé du temps de McCaw en tout cas 🤡) #NZLvITA — 👀 (@ROGAAAJJ) September 29, 2023

Les italiens dans la sauce bolognaise ça s’annonce compliqué #NZLvITA — 아멘です 🇨🇩🇯🇵 (@monsieur_mby) September 29, 2023

ils sont où les mecs qui voyaient les blacks tombés 🤣 vous êtes drôles #NZLvITA — ici et ailleurs (@ramuncho41) September 29, 2023

L'Irlande qui va encore pas passé les quarts 😂😂😂 #NZLvITA — XV de f🔴⚫ (@stadidista) September 29, 2023

Le génie moscato qui pissait sur les blacks et vantait les italiens comme un concurrent 😹😹 une belle tartuffe celui-là #NZLvITA — Steph (@afr0steph) September 29, 2023

et nous on a gagné contre les All Blacks genre? ils sont inarrêtables #NZLvITA — еля l no nightingales (@ElviraYaa) September 29, 2023

Je pensais que l’Italie avait une chance que Dieu me pardonne #NZLvITA — 아멘です 🇨🇩🇯🇵 (@monsieur_mby) September 29, 2023

#NZLvITA 21 minutes, bonus offensif dans la musette. Ça va faire lourd pour la Squadra si le rythme se maintient! — Alexandre BARTHES (@Janus_ZoneGrise) September 29, 2023

#RWC2023 #NZLvITA 🇳🇿v🇮🇹

Redescente sur Terre pour les Italiens après 3 semaines de CdM.

Bah ouai c'est pas l'Uruguay et la Namibie en face ^^ 😅 — Kevin Dunan (@kevinmtp94) September 29, 2023

Quelle démonstration des Blacks !! #NZITA — Thomas (@thomasman44) September 29, 2023

Les italiens totalement à côté de leurs pompes et les NZ au meilleur de leur forme... #NZLvITA — ⚽⚫️Parrain⚪️⚽ (@PA_Pgn) September 29, 2023

#NZLvITA sur ce match les all blacks ne démontrent rien . C'est les italiens qui sont honteusement mauvais . — Karl Simon (@KarlSimon397000) September 29, 2023

La Namibie ne perdait que 38-3 a la mi-temps contre la NZ. L'Italie peut donc faire pire #NZLvITA — Ninof (@NinofBourne) September 29, 2023

La défense italienne une catastrophe #NZLvITA — 💯 (@MassaliaLe100) September 29, 2023

Ça risque d'être long pour les italien si en plus de ne pas attaquer ils ne défendent pas #NZLvITA — Prof_D_sciences (@Prof_D_sciences) September 29, 2023

#NZLvITA

Ça se dit comment leçon en italien 🇮🇹 ??? pic.twitter.com/XKdlILW1qe — Ph TRINCKQUEL (@TrinckquelPh) September 29, 2023

Faire rejouer la Namibie 2 jours après leur match contre l’Uruguay je trouve ça pas correct #NZLvITA #RWC2023 — JM (@JuloMenut) September 29, 2023

Se prendre une belle déculottée contre les blacks pour aller emmerder les français pour le dernier match .. 😅 #NZLvITA pic.twitter.com/N92RyDc0vY — 𝔻𝕠𝕦𝕕’𝕤 (@antoinelht) September 29, 2023

« On peut prendre n’importe qui ».

Oui, surtout des essais.#NZLvITA — Sergent Krieg (@sgt_krieg) September 29, 2023

C’est un massacre des All Blacks !



L’Italie «n’avait peur de personne». Fallait peut-être pas vexer les NZ... #RWC2023 #NZLvITA pic.twitter.com/2g6dJs2s2i — Clément Mazella (@ClementMazella) September 29, 2023

J’suis au stade et je cherche l’équipe d’Italie. Je crois qu’on l’a perdu 😬 #NZLvITA — Laura Jonin (@laura_jonin) September 29, 2023

C'est du tableau noir. Y a du soutien partout, les décisions sont bonnes et c'est précis techniquement. 👏 #RWC2023 #NZvITA — ptimayovergnat 🏉🤘 💉💉💉 (@ptimayovergnat) September 29, 2023

#NZLvITA mon dieu que les Italiens sont faibles. Bon contre nous ils seront évidemment plus motivés, mais si on est a notre niveau il n'y aura pas photo — OLIV 🇫🇷 (@OLIV_1981) September 29, 2023

pourquoi TF1 rediffuse Nouvelle Zélande - Namibie ce soir ?



#NZLvITA c'est annulé ou bien ? — E-Bernatus LeHorsain (@CowTent1) September 29, 2023

Vous verrez la Nouvelle Zélande sortira l'Irlande en quarts #NZLvITA — FC BUMBLEBEENHOOO🇨🇵🇵🇱⭐️⭐️ (@BumblebeeKing1) September 29, 2023

#NZLvITA



les italiens sont en rtt , ils se préservent pour tout jouer contre la France — nicop84🐦🇫🇷 (@nicolp84) September 29, 2023

Ils ont mangé quoi comme weetabix les all blacks? #NZLvITA — jean-marie le guen (@gehenlg) September 29, 2023

Le premier 49-3 apprécié des français 😅 #NZLvITA — moi et le télétravail : libéré, délivré... (@blutch87) September 29, 2023

L'essai avant la mi-temps 👏

Pratiquement 50 points inscrit il était temps que ça s'arrête pour les Italiens #NZLvITA — Dede (@David_Dede_) September 29, 2023

Les amis on m'a dit que Nouvelle Zélande - Italie ça passait sur TF1 mais ça fait 45 minutes que je regarde un film de cul je crois, quelqu'un peut me dire sur quelle chaîne passe le match du coup ? #NZLvITA — Pespi Manèse (@ValaGoat) September 29, 2023

Ils sont revenus remontés et plein d'allant mais l'alignement italien reste une catastrophe #NZLvITA — jean-marie le guen (@gehenlg) September 29, 2023

Imagine t’as 4 mecs de 100kg qui te poursuivent comme ça. #NZLvITA pic.twitter.com/yu695YJTsa — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) September 29, 2023

Sam Whitelock All Black le plus capé de l’histoire. 149 sélections. Historique. #NZLvITA — RugbyFil (@RugbyFil) September 29, 2023

#NZLvITA… c’est tellement frustrant comment l’Italie n’existe pas durant ce match — Tom_ (@tom_brugat) September 29, 2023

Les Boks innovent avec un banc en 7-1. Les italiens innovent en attaquant sans courir #NZL #ITA #NZITA — Moscato Kikadi 🥕 (@MoscatoKiKaDi) September 29, 2023

Irlande vs New Zeland en 1/4 de finale, ça sera un sacré match ! #NZLvITA — Jérôme Lamartine 🇪🇺🇨🇵🦁 (@LamartineJerome) September 29, 2023

C'est terrible 😅 j'ai mal au cul pour les italiens 😭 #NZLvITA — Topher (@Chris_Langlet) September 29, 2023

Je sais que c’est très facile d’annoncer cela quand le match est plié, mais il y a vraiment des gens qui pensaient que les Italiens prendraient moins de 50 points ce soir ? Ils sont vendus comme les « pires All Blacks » de l’histoire mais ils restent ultra solides #NZLvITA — Tonton Friedrich (@TontonFriedrich) September 29, 2023

Même face aux namibiens ils ont pas été jusqu’à 80 pts #NZLvITA — Julie ✨ (@Juubby) September 29, 2023

La fin du match va être cryptée pour protéger le jeune public #NZLvITA — sinelege (@sinelege_JBT) September 29, 2023

La supériorité des All-Blacks en mêlée est impressionnante et ne laisse aucune chance à l’Italie.#RWC2023 #NZLvITA — Stanislas Rigault (@stanislasrig) September 29, 2023

Attendez c'est cette équipe italienne qui doit nous empêcher de voir les quarts ? 🤣 #NZLvITA — Tykern (@Tykern56) September 29, 2023

Les italiens ils sont trop nuls au rugby c'est une dinguerie de prendre une telle humiliation en Prime Time #NZLvITA — Lukeba Uber Eats (@Gonesinlife) September 29, 2023

Les Spaghettis sont cuits #NZLvITA — Olivier (@olivecoco04) September 29, 2023

Bon.. on connaît la chanson.



L'Italie 🇮🇹 se chie dessus contre les All-Blacks 🇳🇿 et vont vouloir laver cette humiliation en nous rendant les choses plus compliquée.. 👀#rwc2023 #rugbyworldcup2023 #RugbyWorldCup #NZLvITA — WilliEarly ✪ 💙❤️ (@Scomacose) September 29, 2023

C’est un essai NZ par joueur sur le terrain.

C’est une nouvelle règle de la RWC en fait.#NZLvITA — 🤜🏻 Poupi 🤛🏻 (@Poupimali) September 29, 2023

Les all blacks ont fait de la bolognaise des pauvres italiens..



Hachés menus.#NZLvITA — Sautor 🔻 (@sautor_dolu) September 29, 2023