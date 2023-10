COUPE DU MONDE. La SOLIDE composition des All Blacks pour décrocher le titre face aux Springboks

Les All Blacks en route vers un quatrième sacre mondial ! Samedi, la Nouvelle-Zélande défiera l'Afrique du Sud en finale de Coupe du Monde. Découvrez la composition.

Nous y sommes. Dans deux jours, la Coupe du Monde 2023 en France prendra fin, par un affrontement mythique entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud. Une affiche qui, si elle n'était pas espérée par les supporters des Bleus, reste néanmoins mythique. Pour preuve, elle opposera les deux plus gros palmarès du rugby mondial.

Deux nations triples championnes du monde, qui s'affronteront donc à Saint-Denis pour remporter un quatrième sacre. Une ville qui réussit aux Springboks, puisqu'elle a été le théâtre de la deuxième victoire de la nation arc-en-ciel, en 2007. Mais voilà, avant de soulever le trophée Webb Ellis, les coéquipiers de Kolisi devront faire face à une féroce équipe néo-zélandaise !

Timides face aux Bleus lors du match d'ouverture, les All Blacks sont ensuite montés en puissance au cours de la phase de poule, avant de battre l'Irlande en quart de finale, dans ce qui est certainement le match de cette édition 2023. Une rencontre dingue, qui a permis aux hommes de Sam Cane de se qualifier en demi-finale face à l'Argentine. Un affrontement qui, comme vous le savez, a viré à l'humiliation pour les Pumas.

Les meilleurs sur le banc : Et si les Springboks avaient inventé une nouvelle manière de coacher ?C'est donc confiants que les All Blacks s'avanceront ce samedi, au Stade de France. D'autant qu'à l'inverse du staff des Springboks, Ian Foster n'a effectué aucun changement comparé à la demi-finale face à l'Argentine. Sam Cane sera accompagné en 3ème ligne de Savea et Frizell, tandis que les 3 frères Barrett seront titulaires.

Derrière, Will Jordan sera bien là, pour tenter de battre le record d'essais en une édition. Sur le banc, l'on retrouve le magicien Damian McKenzie, ainsi que la légende Brodie Retallick. Enfin, Lienert-Brown a été préféré, une nouvelle fois, au futur toulonnais Leicester Fainga'anuku. Du (très) beau monde donc, pour un banc qui va devoir rivaliser avec le fameux 7-1 sud-africain, mis en place par Nienaber.

Nouvelle-Zélande 1 De Groot 2 Taylor 3 Lomax 4 Retallick 5 S. Barrett 6 Frizell 8 Savea 7 Cane (cap) 9 Smith 10 Mo'unga 11 Telea 12 J. Barrett 13 Ioane 14 Jordan 15 B. Barrett 16 Taukei'aho 17 Williams 18 Laulala 19 Whitelock



20 Papali'i 21 Christie 22 McKenzie 23 Lienert-Brown

Reste à voir désormais si cette équipe aura les armes pour s'imposer face aux champions du monde en titre, les Springboks. Réponse ce samedi soir, au Stade de France. En espérant que cette fois-ci, la rencontre se déroule sans polémique autour de l'arbitrage, comme ce fut le cas face aux Bleus et l'Angleterre...

COUPE DU MONDE. Mbonambi, Pollard et de Klerk titulaires avec les Springboks face aux All Blacks