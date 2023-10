COUPE DU MONDE. Comment se sont comportés les petits poucets de la compétition ?

Portugal, Chili, Roumanie… Plusieurs nations ont entamé les poules avec l’étiquette de petit poucet. Mais quel bilan pouvons-nous tirer de leur parcours ?

Comme lors de chaque édition de la Coupe du Monde, nous avons pu découvrir en détails certaines sélections que nous n’avons pas l’habitude de voir évoluer. Un bol d’air frais loin d’être désagréable, et qui nous rappelle que le rugby international ne s’arrête pas au 6 Nations et au Rugby Championship. Pour preuve, une équipe a fait ses débuts en Coupe du Monde : le Chili. Vainqueurs notamment des États-Unis en qualification, les Sud-Américains ont évolué dans une poule solide sur le papier, avec l’Angleterre, l’Argentine, le Japon et les Samoa. 22ème nation mondiale, la sélection chilienne ne fut néanmoins pas la seule “petite équipe” a participé à cette édition 2023.

L’on pense notamment au Portugal (16ème), à la Roumanie (19ème), ou encore à la Namibie (qui a tout de même l’habitude de participer à la Coupe du Monde). Et même si certaines de ces équipes ont encore une rencontre à disputer, nous avons décidé de dresser un bilan concernant ces petits poucets de la compétition. Car s’il est évident que, sur le papier, des équipes comme le Portugal ou le Chili ne faisaient pas le poids face aux gros morceaux du circuit mondial, toujours est-il que ces derniers nous ont parfois (voire souvent) régalé !

Comme dit plus haut, le Chili était l’une des attractions de cette phase de poule. Et pour sa première participation, les hommes de Pablo Lemoine n’ont pas déçu ! Au contraire même, puisqu’ils ont réussi à conquérir une partie des fans français, grâce à leur grinta et leurs intentions de jeu, symbolisées par l’arrière Iñaki Ayarza. Joueur de Soyaux-Angoulême, et habituellement placé au centre (ou à l’aile), le joueur de 24 ans a su faire lever les foules, avec ses relances aussi osées que spectaculaires. Placé dans une poule où il n’y avait guère d’espoir pour une victoire, le Chili a quand même joué le jeu jusqu’au bout, inscrivant d’ailleurs 4 essais en 4 rencontres (dont 2 face au Japon). Autrement dit, c’est une première participation plutôt satisfaisante pour “Los Cónderos”. À eux désormais de s’installer durablement dans le circuit mondial, et d’implanter davantage le rugby au niveau national.

L’autre gros coup de cœur de cette édition 2023 est bien entendu le Portugal. Séduisants face au Pays de Galles, “Los Lobos” ont ensuite arraché un match nul extraordinaire face à la Géorgie (pourtant vue comme un réel outsider), avant de faire bonne figure face à l’Australie ce week-end. Emmené notamment par un triangle arrière de folie (Marta, Costa Storti et Guedes), le Portugal est certainement l’équipe qui a proposé le plus de jeu de cette poule C (avec les Fidji peut-être). D’ailleurs, le dernier match des Portugais, face aux Fidji, s’annonce passionnant. D’autant que, même si ces derniers n’ont plus rien à jouer (hormis d’aller chercher une victoire historique), il est évident qu’ils ne lâcheront rien, et ce durant 80 minutes. Pour rappel, l’Australie sera qualifiée si, et seulement si, les Portugais s’imposent sans laisser le bonus aux Fidjiens. Toujours est-il que, peu importe le résultat, le Portugal restera l’une des surprises de ce Mondial.

Autre pays à avoir séduit lors de cette Coupe du Monde : l’Uruguay. Vainqueurs des Fidji lors de l’édition précédente, “Los Teros” ont débuté leur compétition en accrochant le XV de France. Une performance à souligner, d’autant que les Bleus n’ont pas réussi à prendre le bonus offensif sur ce match. S’en est suivi ensuite une excellente première période contre l’Italie (l’Uruguay menait 17 à 7 à la pause), avant de finalement craquer dans le second acte. Totalement décomplexés, les coéquipiers d’Arata ont surpris pas mal de monde durant ce Mondial. Une performance récompensée par une victoire bonifiée face à la Namibie, 36 à 26. Futurs adversaires des Blacks, les Sud-Américains peuvent être fiers de leur parcours. Néanmoins, pas sûr que ces derniers arrivent à poser des problèmes à la Nouvelle-Zélande, qui sort d’un succès titanesque face à l’Italie.

Si certains petits poucets ont convaincu durant cette édition, ce ne fut pas le cas de tous. Placée de manière malchanceuse certes, dans le “groupe de la mort”, la Roumanie a subi sa phase de poule. D’abord étrillés par des Irlandais récitant leur rugby, les Roumains ont par la suite connu deux rencontres cauchemardesques, face à l’Afrique du Sud et l’Écosse. D’ailleurs, la Roumanie est la seule équipe de cette Coupe du Monde 2023 à ne pas avoir inscrit le moindre point lors de deux rencontres. Pire attaque de la compétition (8 points marqués), cette dernière aura l’occasion de finir sur une meilleure note, face aux Tonga. Problème, les coéquipiers de Pita Ahki semblent avoir retrouvé quelques repères, face à l’Afrique du Sud.

Enfin, évoquons le cas de la Namibie. Habitués aux scores fleuves, les Namibiens ont subi sans quasiment rien tenter pendant la majorité de la Coupe du Monde. Avec plus de 250 points encaissés, la Namibie n’a jamais pu vraiment rivaliser face aux grosses écuries de sa poule. Seul point positif, sa première période face à l’Uruguay. Mais mis à part cela, les Africains ont passé leur temps à se faire transpercer par les attaques adverses. D’ailleurs, il s’en est fallu de peu pour que le XV de France dépasse les 100 points. Finalement, ce que l’on retiendra le plus de la campagne de la Namibie, c’est certainement la blessure du capitaine des Bleus Antoine Dupont, après le plaquage haut du centre et capitaine Johan Deysel…

