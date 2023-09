RUGBY. Coupe du Monde. 7 essais, du coeur et de l'envie, cet Uruguay/Namibie a ravi les supporters

Ce mercredi à Lyon, l'Uruguay a dominé la Namibie dans une rencontre marquée par sept essais. Un match en semaine qui a ravi les supporters.

Après Pays de Galles/Australie, dimanche, retour à Lyon pour Uruguay vs Namibie. Sur le papier, ce match n'était peut-être pas aussi sexy que la première rencontre programmée à Décines. Mais c'est la Coupe du monde, et il n'y a pas de petit match. Surtout que celui-ci n'était pas dénué d'enjeux entre des Namibiens et des Uruguyens bien décidés à remporter leur premier succès dans ce Mondial. Pour les Namibiens, c'était d'ailleurs leur ultime chance avant de faire rentrer au pays. Eux qui n'ont jamais réussi à décrocher les points de la victoire depuis la création de la compétition.



C'est avec une certaine surprise que nous avons croisé des supporters gallois, anglais et même australiens sur le trajet menant au stade. Des tuniques écossaises ont même attiré notre regard. Dans le tram, comme aux abords du stade et dans les tribunes, ça parlait d'ailleurs beaucoup anglais et français qu'espagnol. Avant d’être supporter d’une équipe, on est surtout fan de rugby. Ambiance bon enfant au rendez-vous. Les policiers placés aux arrêts de tram n’ont pas beaucoup de boulot et c’est tant mieux. Mais l’après-midi a quand même dû être long sous la chaleur lyonnaise.

Crédit image : Screenshot M6

Tant qu'à venir en France, autant rester quelques jours et jouer les touristes. On peut imaginer que tout ce beau avait pris un pack ville pour assister à toutes les rencontres programmées à Lyon. Il faut dire que l'enceinte lyonnaise accueillera non seulement les All Blacks à deux reprises mais aussi le XV de France début pour un match qui aura son importance face à l'Italie. Des matchs qui devraient faire attirer les foules contrairement à cet Uruguay/Namibie vous dites-vous certainement.



Fallait-il organiser cette rencontre dans un stade plus petit ? Il y avait certes des trous dans les tribunes de l'OL Stadium, capable d'accueillir près de 60 000 âmes, mais le stade était loin d'être vide. L'organisation a eu la bonne idée de convier les écoles de rugby à ce match. Et on peut vous dire que milliers d'enfants qui crient, ça fait du bruit ! Facile de les reconnaitre dans le stade, ils portaient tous le maillot de leur club. Plus simple également pour leurs accompagnateurs de les retrouver dans la foule. A vu d'oeil, 45 000 dans le stade. Le speaker annoncera 49 342 spectateurs. On était pas loin.

Après un échauffement au son de Gloriosa Celeste de Canario Luna et Los 8 de Momo (pour les connaisseurs) pour l'Uruguay, les deux équipes ont été largement applaudies lors de leur entrée sur le pré. Et il ne fallait pas être en retard puisque le premier essai a été inscrit après seulement une minute. L'attaque sud-américaine en première main était belle mais Mouton a très bien senti le coup en récupérant le cuir tombé au sol entre deux Teros. Ses cannes ont fait le reste pour le plus grand bonheur des supporters.



De quoi parfaitement lancer cette rencontre et surtout les Namibiens qui n'en demandaient pas tant. Un gros plaquage, une pénalité, ils ont monopolisé le ballon dès l'entame. La question : allait-il tenir le rythme jusqu'à la fin du match ? Les supporters eux ne pensaient pas vraiment à ça, occupés qu'ils étaient à faire la ola. Une balle ambiance récompensée par un deuxième essai de la Namibie sur un beau mouvement au large conclu par Greyling. Alors qu'ils avaient 11 points en trois matchs, ils étaient déjà 14. Deux essais avant la 20e, on vous avait dit que ce match serait passionnant ! Coupe du monde. Pourquoi cet Uruguay/Namibie pourrait être l'un des matchs les plus passionnants de la phase de poules ?Sans doute un peu vexés d'avoir encaissé deux essais trop rapidement, les Teros ont réagi en collant, eux aussi, deux essais par Baltazar Amaya (19e) et German Kessler (28e). De quoi ajouter plus de suspense à cette rencontre déjà très bien lancée. Les premiers "Uruguay, Uruguay" ont fini par se faire entendre dans le stade, somme toute assez calme lorsque l'action se trouvait en dehors des 22 mètres de chaque camp.

Crédit image : Screenshot M6

C'est finalement avec 8 points d'avance que la Namibie a tournée en tête à la pause. De quoi surprendre pas mal d'observateurs. Du côté des journalistes, on craignait que les Welwitschias ne craquent l'heure de jeu passée. Il faut dire qu'ils ont proposé une belle défense aux Teros avec plusieurs ballons récupérés. Ils ont aussi été bien aidés par des Sud-Américains particulièrement maladroits sous les ballons hauts. A l'image des cadors de ce Mondial, les Namibiens ont su se montrer réalistes en prenant les points quand ils se sont présentés. Ce qui a encore plus mis la pression sur leurs adversaires (12-23, 45e).



C'est le moment qu'ont choisi les supporters sud-américains pour donner de la voix alors que leurs joueurs obtenaient une très belle mêlée. Le tournant du match ? Sanctionnée d'un carton jaune, la Namibie a encaissé un nouvel essai en bout de ligne lorsqu'Amaya est allé de son doublé en plongeant en coin. Puis Arata a fait se lever le stade comme un seul homme avec un slalom dans la défense adversaire digne d'Alexis Pinturault. Pour la première fois du match, l'Uruguay était devant au score. Crédit image : M6



Bien que réduits à 14, les Namibiens n'ont pas fermé le jeu pour autant. Ce qui a plus à une partie du stade, visiblement acquis à la cause des Welwitschias. Il faut dire que seulement trois points séparaient les deux équipes à l'heure de jeu. Ce qui laissait présager d'une fin de match sous tension. Malheureusement, la Namibie a été trahie par son indiscipline avec deux jaunes coup sur coup pour des plaquages dangereux. Ce n'était pas du goût du public qui a copieusement sifflé l'officiel tricolore, notamment sur la biscotte adressée à Sethie. Lequel a finalement écopé d'un rouge tandis que Basso donnait dix longueurs d'avance aux siens.

Les Namibiens n'auront pas à rougir de leur performance, mais ils pourront nourrir de gros regrets sur cette deuxième période. A 15 contre 15, ils auraient sans doute opposé une plus grande résistance. Ils n'ont jamais fermé le jeu, même à 13 contre 14, et beaucoup donné en défense. En face, les Teros ont fait preuve de résilience et de patience pour finalement prendre le dessus. Une chose est sûre, aucun des spectateurs présents dans le stade, en surement pas les jeunes des écoles de rugby, ne regrettera d'être venu voir cette affiche moins clinquante mais ô combien passionnante. Score final, 36 à 26. Tour d'honneur bien mérité pour les Namibiens pendant que leurs adversaires communiaient avec leurs supporters en bas des tribunes.