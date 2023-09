Coupe du monde. Pourquoi cet Uruguay/Namibie pourrait être l'un des matchs les plus passionnants de la phase de poules ?

Ce mercredi à Lyon, l'Uruguay et la Namibie croise le fer à Lyon. C'est le dernier match pour les Namibiens face à des Teros qui ont montré de belles choses.

Uruguay/Namibie, sur le papier, ce n'est pas l'affiche la plus excitante de Coupe du monde 2023. Il est vrai qu'à côté de France vs Nouvelle-Zélande ou encore Afrique du Sud vs Irlande, le nombre de stars au mètre carré risque d'être moins important. Mais ne vous fiez pas aux compositions, cette rencontre pourrait bien être l'une des plus belles de phase de poules.



Dans un groupe relevé avec les Tricolores et les All Blacks, Los Teros comme les Welwitschias ont clairement coché cette date sur leur calendrier. C'est sans aucun doute possible leur meilleure chance de remporter un match dans cette Coupe du monde. Surtout pour la Namibie qui jouera à Lyon son ultime match du tournoi. L'heure n'est donc plus au calcul pour les Africains de l'Est. Lesquels n'ont jamais empoché les points de la victoire dans l'histoire du Mondial.



Avec seulement 11 points marqués pour 219 encaissés, ils veulent terminer en beauté. Sans doute auront-ils en mémoire ce court revers 16-15 face à la Géorgie au Sandy Park d’Exeter lors de la Coupe du monde en Angleterre. Mais surtout cette victoire 30 à 28 face à leur adversaire du jour datant de juin 2019. Ce jour-là, Cliven Loubser, titulaire à l’arrière à Lyon mercredi soir, avait inscrit 15 points. Ils ont donc les arguments et les joueurs pour relever le défi de l'Uruguay.

URUGUAY : Baltazar Amaya ; Bautista Basso, Felipe Arcos Perez, Andres Vilaseca (capitaine), Nicolas Freitas ; Felipe Etcheverry, Santiago Arata ; Mateo Sanguinetti, German Kessler, Diego Arbelo ; Felipe Aliaga, Manuel Leindekar ; Manuel Ardao, Santiago Civetta, Carlos Deus Remplaçants : Guillermo Pujadas, Facundo Gattas, Reinaldo Piussi, Juan Manuel Rodríguez, Eric Dosantos, Agustin Ormaechea, Felipe Berchesi, Juan Manuel Alonso

Des Teros qui ont montré de belles choses dans cette compétition. S'ils ne comptent aucune victoire au compteur jusqu'ici, leur prestation contre un XV de France remanié ainsi que leur première période contre l'Italie laissent penser qu'ils partent avec le statut de favori. Personne n'a oublié leur victoire retentissante contre les Fidji en 2019. Un exploit qui a marqué les esprits. De plus, ils ont déjà battu quatre fois la Namibie dans leur histoire. Le dernier duel remonte au mois d’août 2023 avec un succès 26-18 au stade Charrùa de Montevideo en match de préparation. Il y a donc de la revanche dans l'air côté namibien et une volonté chez les Uruguayens de remporter une nouvelle fois un match à la Coupe du monde.

C’est une bonne équipe. On a joué contre eux il y a un mois ou deux, et je pense que l’écart au score a été de six ou huit points. Ils sont bons sur les phases statiques, très forts même, et ils défendent très bien sur les mauls. C’est un match difficile qui nous attend, je le sais. Ils peuvent aligner la meilleure équipe possible et ce n’est que leur troisième match. Il faudra qu’on évolue à notre meilleur niveau.

Allister Coetzee, le sélectionneur de la Namibie, annonce cependant un match très ouvert, et ce, alors que ses hommes n'ont pas eu droit à une semaine de repos depuis le coup d'envoi du Mondial. La gestion des hommes a donc été primordiale. Et il a choisi de faire tourner après la fessée reçue il y a une semaine face à la France (96-0). Nul besoin de discours pour motiver les joueurs, que ce soit côté namibien ou uruguayen. "Pour eux, c’est le match le plus important, et pour nous c’est une finale. On veut prendre les choses en main, on doit assumer notre responsabilité et notre engagement envers le jeu et envers nous-mêmes pour démontrer et confirmer ce que nous avons fait dans cette Coupe du Monde, avec l’intention de continuer à écrire l’histoire", avance Esteban Meneses.

La pression sera donc sur les épaules des Teros qui ont eu du mal à digérer la défaite face à l'Italie. Mais l'heure n'est plus vraiment au calcul dans ce match aux airs de finale pour ces deux nations. On a vu avec Géorgie/Portugal que ça pouvait donner un très beau spectacle avec du suspense et une très belle ambiance dans le stade. "C'est génial de voir la passion des Français pour le rugby", confie Damian Stevens, demi de mêlée de la Namibie. On peut imaginer que cette affiche équilibrée saura également ravir les supporters qui se rendront à Lyon mercredi soir.