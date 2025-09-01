COUPE DU MONDE. Bourdon-Sansus, Boulard, Morland : les Bleues ont retrouvé leur French Flair !
Ce dimanche, les cadres ont brillé et les jeunes du groupe ont su hisser leur niveau de jeu. crédit photo : screenshot France TV Sport
À Exeter, le XV de France féminin a surclassé le Brésil (84-5) et s’est offert une qualification express pour les quarts de finale : un match à sens unique, mais riche d’enseignements.

Mission accomplie pour les Bleues. En passant 14 essais aux Brésiliennes, les Tricolores n’ont pas seulement validé leur billet pour les quarts de finale : elles ont surtout retrouvé de la confiance et du liant offensif, deux ingrédients qui avaient manqué lors de leur entrée en lice contre l’Italie.

Un départ canon

Le ton a été donné d’entrée avec quatre essais en un quart d’heure. Derrière une Pauline Bourdon-Sansus en chef d’orchestre - de retour après suspension et élue joueuse du match - l’attaque française a retrouvé rythme et justesse. Toujours collée au ballon, la demi de mêlée toulousaine a constamment mis sa ligne dans l’avancée et s’est offert un essai, en plus d’une passe décisive.

Dans son sillage, Émilie Boulard a enflammé le match depuis le poste d’arrière. Deux essais, cinq franchissements, des relances tranchantes et une présence de tous les instants : la joueuse de 26 ans a rappelé qu’elle était une titulaire quasi indiscutable.

Mais la vraie révélation de la journée, c’est Marie Morland. À seulement 19 ans, la troisième ligne centre a marqué les esprits pour sa première apparition en Coupe du monde. Percussions pleines de puissance, deux essais, 14 plaquages : la jeune Tricolore a déjà montré qu’elle avait l’étoffe d’une cadre à venir.

Un secteur en perdition

Le score fleuve ne doit toutefois pas masquer un point noir : la touche. Avec seulement 14% de réussite dans l’alignement, les Bleues ont rendu trop de munitions face à un adversaire pourtant largement dominé. Un secteur à corriger d’urgence avant de croiser le fer avec des nations du calibre de l’Angleterre ou du Canada.

Si les Brésiliennes ont inscrit leur tout premier essai en Coupe du monde - sous les applaudissements du stade de Sandy Park -, elles ont surtout subi la vitesse, l’intensité et le réalisme français. Et si l’écart de niveau reste criant, ce match aura permis aux Bleues de se libérer et d’envoyer un message : oui, elles sont prêtes à se mêler à la bataille du dernier carré.

La prochaine étape, ce sera face à l’Afrique du Sud. L’occasion de confirmer cette montée en puissance et d’arriver en quart avec un maximum de confiance et de certitudes.

  • Yonolan
    215841 points
  • il y a 1 heure

Le match des extrêmes

Une forme de grand écart

Moins que les Samoanes qui ont affronté la forme la plus aboutie actuellement du professionnalisme avec les Red Roses

Mais quand même 53 000 licenciées en France pour 3000 au Brésil et sans véritable organisation

Alors j’ai apprécié la joie des Brésiliennes et des Samoanes quand elles ont fêté leurs actions positives et les quelques points glanés comme autant de trophées

Mais ne nous leurrons pas : c’était une parenthèse sympa et une façon de continuer la montée en puissance

Et oui si la qualification est assurée le match contre l’ADS s’annonce d’une tout autre opposition avec la qualité de leur conquête et leur défense agressive

Même si la France a toutes les armes ( y compris au pied ) pour passer cet écueil

En tous cas ce sera un vrai test qui permettra lui d’y voir plus clair que le match « d’exhibition » d’hier

  • il y a 1 heure

