COUPE DU MONDE. Bourdon-Sansus, Boulard, Morland : les Bleues ont retrouvé leur French Flair !

À Exeter, le XV de France féminin a surclassé le Brésil (84-5) et s’est offert une qualification express pour les quarts de finale : un match à sens unique, mais riche d’enseignements.

Mission accomplie pour les Bleues. En passant 14 essais aux Brésiliennes, les Tricolores n’ont pas seulement validé leur billet pour les quarts de finale : elles ont surtout retrouvé de la confiance et du liant offensif, deux ingrédients qui avaient manqué lors de leur entrée en lice contre l’Italie.

Un départ canon

Le ton a été donné d’entrée avec quatre essais en un quart d’heure. Derrière une Pauline Bourdon-Sansus en chef d’orchestre - de retour après suspension et élue joueuse du match - l’attaque française a retrouvé rythme et justesse. Toujours collée au ballon, la demi de mêlée toulousaine a constamment mis sa ligne dans l’avancée et s’est offert un essai, en plus d’une passe décisive.

Dans son sillage, Émilie Boulard a enflammé le match depuis le poste d’arrière. Deux essais, cinq franchissements, des relances tranchantes et une présence de tous les instants : la joueuse de 26 ans a rappelé qu’elle était une titulaire quasi indiscutable.

Mais la vraie révélation de la journée, c’est Marie Morland. À seulement 19 ans, la troisième ligne centre a marqué les esprits pour sa première apparition en Coupe du monde. Percussions pleines de puissance, deux essais, 14 plaquages : la jeune Tricolore a déjà montré qu’elle avait l’étoffe d’une cadre à venir.

Un secteur en perdition

Le score fleuve ne doit toutefois pas masquer un point noir : la touche. Avec seulement 14% de réussite dans l’alignement, les Bleues ont rendu trop de munitions face à un adversaire pourtant largement dominé. Un secteur à corriger d’urgence avant de croiser le fer avec des nations du calibre de l’Angleterre ou du Canada.

Si les Brésiliennes ont inscrit leur tout premier essai en Coupe du monde - sous les applaudissements du stade de Sandy Park -, elles ont surtout subi la vitesse, l’intensité et le réalisme français. Et si l’écart de niveau reste criant, ce match aura permis aux Bleues de se libérer et d’envoyer un message : oui, elles sont prêtes à se mêler à la bataille du dernier carré.

La prochaine étape, ce sera face à l’Afrique du Sud. L’occasion de confirmer cette montée en puissance et d’arriver en quart avec un maximum de confiance et de certitudes.