COUPE DU MONDE. Bourdon-Sansus, Boulard, Morland : les Bleues ont retrouvé leur French Flair !

Mission accomplie pour les Bleues. En passant 14 essais aux Brésiliennes, les Tricolores n’ont pas seulement validé leur billet pour les quarts de finale : elles ont surtout retrouvé de la confiance et du liant offensif, deux ingrédients qui avaient manqué lors de leur entrée en lice contre l’Italie.
💪 𝗢𝗻 𝘆 𝘃𝗮 ⵑ— France Rugby (@FranceRugby) August 31, 2025
🔥😃 Avec cette 2⃣e victoire, les Bleues décrochent leur ticket en 1/4 de finale de cette Coupe du Monde 2025 !#SoyonsBleues #RWC2025 #XVdeFrance pic.twitter.com/d24r0u5w4N
Un départ canon
Le ton a été donné d’entrée avec quatre essais en un quart d’heure. Derrière une Pauline Bourdon-Sansus en chef d’orchestre - de retour après suspension et élue joueuse du match - l’attaque française a retrouvé rythme et justesse. Toujours collée au ballon, la demi de mêlée toulousaine a constamment mis sa ligne dans l’avancée et s’est offert un essai, en plus d’une passe décisive.
Dans son sillage, Émilie Boulard a enflammé le match depuis le poste d’arrière. Deux essais, cinq franchissements, des relances tranchantes et une présence de tous les instants : la joueuse de 26 ans a rappelé qu’elle était une titulaire quasi indiscutable.
Mais la vraie révélation de la journée, c’est Marie Morland. À seulement 19 ans, la troisième ligne centre a marqué les esprits pour sa première apparition en Coupe du monde. Percussions pleines de puissance, deux essais, 14 plaquages : la jeune Tricolore a déjà montré qu’elle avait l’étoffe d’une cadre à venir.
🫶🥰 C'est 𝙖𝙪𝙨𝙨𝙞 𝙘̧𝙖 le rugby !— France Rugby (@FranceRugby) August 31, 2025
💚💛 𝙊𝙗𝙧𝙞𝙜𝙖𝙙𝙖 @brasilrugby et félicitations pour votre première participation en Coupe du Monde !#SoyonsBleues #RWC2025 #XVdeFrance pic.twitter.com/GyjODDcabI
Un secteur en perdition
Le score fleuve ne doit toutefois pas masquer un point noir : la touche. Avec seulement 14% de réussite dans l’alignement, les Bleues ont rendu trop de munitions face à un adversaire pourtant largement dominé. Un secteur à corriger d’urgence avant de croiser le fer avec des nations du calibre de l’Angleterre ou du Canada.
Si les Brésiliennes ont inscrit leur tout premier essai en Coupe du monde - sous les applaudissements du stade de Sandy Park -, elles ont surtout subi la vitesse, l’intensité et le réalisme français. Et si l’écart de niveau reste criant, ce match aura permis aux Bleues de se libérer et d’envoyer un message : oui, elles sont prêtes à se mêler à la bataille du dernier carré.
La prochaine étape, ce sera face à l’Afrique du Sud. L’occasion de confirmer cette montée en puissance et d’arriver en quart avec un maximum de confiance et de certitudes.
Yonolan
Le match des extrêmes
Une forme de grand écart
Moins que les Samoanes qui ont affronté la forme la plus aboutie actuellement du professionnalisme avec les Red Roses
Mais quand même 53 000 licenciées en France pour 3000 au Brésil et sans véritable organisation
Alors j’ai apprécié la joie des Brésiliennes et des Samoanes quand elles ont fêté leurs actions positives et les quelques points glanés comme autant de trophées
Mais ne nous leurrons pas : c’était une parenthèse sympa et une façon de continuer la montée en puissance
Et oui si la qualification est assurée le match contre l’ADS s’annonce d’une tout autre opposition avec la qualité de leur conquête et leur défense agressive
Même si la France a toutes les armes ( y compris au pied ) pour passer cet écueil
En tous cas ce sera un vrai test qui permettra lui d’y voir plus clair que le match « d’exhibition » d’hier
Uther
Ce format à 16 équipes s'il est beaucoup plus équitable qu'à 12 montre un autre problème. Il n'y a pas 16 équipes de haut niveau féminines dans le monde.
Ça donne ce genre de match qui ne sont pas désagréables à regarder mais qui clairement manquent du sel du suspense.
Après, je pense que les Brésiliennes comme les Samoanes sont ravies de participer et au final, c'est peut-être le plus important.
pascalbulroland
Comme j'ai écris ailleurs, la 1 ère mi-temps fut bien mené, plus de 50 points marqués à la mi-temps,de beaux mouvements, de la vitesse dans le jeu et peu de déchets...la 2 ème mi-temps fut plus brouillonne et la touche Bleue a perdu trop de ballons.
Le match face aux Sud africaines nous en dira plus...ou pas, vu que les 2 équipes sont qualifiés en quart de finale.
Flanquart St Lazare
Je n'ai vu que la deuxième mi-temps.
De belles choses quand même mais il va falloir régler le problème de la touche.
Sur une note positive, je retiens l'envie et la rigueur en défense.