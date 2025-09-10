Coupe du monde. Aurélie Groizeleau désignée, les Bleues fixées sur leur arbitre pour le quart face à l'Irlande

Aurélie Groizeleau poursuit son ascension : elle sera au centre pour Angleterre–Écosse, son 43e test. De leur côté, les Bleues connaissent désormais l’arbitre de leur quart face à l’Irlande.

World Rugby a dévoilé la liste des arbitres qui dirigeront les quarts de finale de la Coupe du monde féminine 2025. Sans surprise, ce sont les quatre femmes les plus capées de l’histoire qui seront au sifflet ce week-end à Exeter et Bristol : Sara Cox, Hollie Davidson, Aimee Barrett-Theron et la Française Aurélie Groizeleau.

Sara Cox chez elle à Exeter

Samedi à 13h (GMT+1), Sara Cox arbitrera le premier quart entre la Nouvelle-Zélande, tenante du titre, et l’Afrique du Sud, qui découvre la phase à élimination directe. Cerise sur le gâteau, le match aura lieu à Exeter, sa ville natale. Coupe du monde. France – Irlande : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le quart de finale ?

La semaine dernière déjà, elle avait marqué l’histoire en devenant la première femme à atteindre les 50 tests internationaux. Avec cette nouvelle désignation, elle égalera aussi le record de 11 matchs de Coupe du monde arbitrés, jusque-là détenu par Nicky Inwood.

Davidson et Barrett-Theron enchaînent

Toujours samedi, mais à 16h à l’Ashton Gate de Bristol, Hollie Davidson (44 tests) tiendra le sifflet pour le duel entre le Canada et l’Australie. Dimanche, à 13h à Exeter, ce sera au tour d’Aimee Barrett-Theron (48 tests) de diriger l’affiche 100 % européenne entre la France et l’Irlande. Une rencontre particulière aussi pour Ian Tempest, qui atteindra le cap symbolique des 50 matchs comme arbitre vidéo.

Groizeleau au rendez-vous de l’histoire

Le dernier quart opposera l’Angleterre, pays hôte, à l’Écosse dimanche à 16h à Bristol. Aurélie Groizeleau sera au centre pour son 43e test. Une grande première pour la Française, qui n’avait encore jamais arbitré un match à élimination directe dans un Mondial.

« J’ai une immense admiration pour la manière dont nos arbitres ont officié durant cette Coupe du Monde féminine exceptionnelle », a salué Su Carty, présidente du comité de sélection, via le site de la coupe du monde. De son côté, Alhambra Nievas a souligné « la forte culture et l’esprit d’unité » qui animent ce groupe.

Les quarts de finale s’annoncent intenses. Et une chose est sûre : les joueuses comme les arbitres seront au rendez-vous.