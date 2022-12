RUGBY. Un match d'une nation majeure va-t-il avoir lieu à Bayonne avant la Coupe du monde ?

Jean-Dauger laisserait donc sa pelouse à des inconnus ? C'est surement ce qui va se produire l'année prochaine, pour un match de préparation à la Coupe du monde 2023.

Le XV du trèfle sera opposé aux Samoans

Selon les informations de Sud-Ouest, un match entre l'Irlande et l'équipe du Samoa serait prévu à Jean-Dauger le 26 août 2023. En effet, à quelques jours du lancement de la Coupe du monde, qui s'effectuera le 8 septembre 2023, le club de Bayonne pourrait bien être hôte d'une rencontre internationale. Les habitants du Pays basque pourront alors profiter d'un beau spectacle, notamment avec la qualité de la sélection irlandaise, qui est en pleine forme en ce moment. Les deux nations seront présentes lors de la compétition, et l'Irlande figure parmi les équipes favorites pour le titre. Actuellement, première nation mondiale devant le XV de France, le XV du trèfle sera opposé à l'Afrique du Sud, à la Roumanie, aux Tonga et à l'Écosse, dans la "poule de la mort". Quant à eux, les Samoans défieront l'Angleterre, l'Argentine, le Japon et le Chili.

Entre l'Irlande et l'Aviron Bayonnais, une histoire est née en 2007, lors d'un match amical avant le mondial, également à Jean-Dauger. Une bagarre générale avait éclaté entre les deux formations, privant même Brian O'Driscoll du premier match de la Coupe du monde face à la Namibie, victime d'un coup-de-poing. Les Celtes s'étaient par ailleurs imposés 42-6 face à Bayonne.

