Coronavirus - Top 14. Le Racing 92 contraint et forcé de s'isoler et de fermer

Le Racing 92 dénombre de nombreux cas de Covid-19 dans ses rangs. Une nouvelle qui ne pouvait pas plus mal tomber avant la finale de la Champions Cup.

COVID 19 - Top 14. Vers un report de La Rochelle vs Racing 92 en raison de plusieurs casCela ne pouvait pas plus mal tomber pour le Racing 92. Qualifiée pour la finale de la Champions Cup face à Exeter 17 octobre prochain, la formation francilienne se trouve sérieusement impactée par la Covid-19. Neuf cas ont été découverts dans le staff et l'effectif professionnel. La rencontre face à La Rochelle comptant pour la 3e journée de Top 14 a déjà été reportée à une date ultérieure par la Ligue Nationale de rugby. Ce qui va priver le Racing de temps de jeu avant d'affronter les Anglais. Sans parler du fait que le club a décidé de prendre des mesures draconiennes pour éviter de nouveaux cas qui pourraient même l'empêcher de jouer la finale. Pour rappel, l'EPCR a choisi le forfait plutôt que le report au cas où des cas empêcheraient une équipe de jouer. Castres en a déjà fait les frais. Coupe d'Europe - L'EPCR prévient, le forfait est la seule option en cas de CovidAussi, l’ensemble du groupe sportif a été placé en isolement immédiat. Il a également été décidé de fermer le centre d’entraînement pour 5 jours minimum avec décontamination complète du site. Des protocoles de reprise du staff et des joueurs "dans le respect strict des mesures sanitaires de la LNR et après accord de la commission d’Experts COVID LNR" vont être mis en place. Dans son communiqué, le Racing 92 précise que de "nouveaux tests seront pratiqués la semaine prochaine selon les directives des experts et détermineront l’organisation des entrainements individuels puis collectifs". Le match contre le Stade Toulousain est donc en suspens tout comme la finale de la Champions Cup.