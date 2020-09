Coupe d'Europe - L'EPCR prévient, le forfait est la seule option en cas de Covid

Le calendrier des phases finales européennes ne permet pas de reporter des matchs. L'EPCR l'annonce, ce sera le forfait ou rien.

Top 14/Pro D2 - Pas de forfait mais un report en cas de COVID-19En France, la Ligue nationale de rugby a opté pour le report au lieu du forfait dans le cas où une équipe serait touchée par le Covid-19. Un choix qui a pu surprendre en raison du calendrier surchargé de la fin d'année. En Angleterre, c'est le forfait qui a été retenu. Une option que va également privilégier l'EPCR en Coupe d'Europe. En effet, la saison 2019/2020 doit se terminer dans les prochaines semaines. Les matchs vont s'enchaîner avant la fenêtre internationale. Il est donc impossible de caler des matchs reportés. Si une équipe ne peut pas jouer à cause de la Covid-19, elle sera forfait. Notez cependant que l'EPCR n'a pas imposé un quota de cas comme en France. Au contraire, elle a permis aux équipes de retenir plus de joueurs pour l'Europe. Compte tenu du fait qu'il n'y a plus de restrictions de voyage entre les pays européens, les quarts de finale devraient donc pouvoir se tenir sans risquer un forfait. Bénéficier d'une règle inédite pour jouer un 1/4 de finale de coupe d'Europe ? Ces joueurs vont en profiter