Profiter d'une règle inédite pour jouer un 1/4 de finale de coupe d'Europe ? Ces joueurs vont en profiter.

L'édition 2019/2020 des coupes d'Europe chevauche la saison 2020/2021. Et certains joueurs pourraient en profiter pour jouer (au moins) un 1/4 de finale.

C’est le week-end des 18, 19 et 20 septembre que le rugby va reprendre son accent européen. Si on parle beaucoup du retour du TOP 14 mis en danger par la multiplication des cas positifs au Coronavirus parmi les joueurs, la Champions Cup et la Challenge Cup sont au programme dans (presque) trois semaines.

