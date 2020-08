Top 14/Pro D2 - Pas de forfait mais un report en cas de COVID-19

La LNR va opter pour le report des matchs à partir de 3 cas de contamination à la COVID-19 par équipe. Certains entraîneurs préconisaient un forfait.

Ce mardi, le comité directeur de la LNR va se réunir afin de voter le protocole sanitaire pour la reprise du Top 14. En cas de 3 cas positif à la COVID-19, une équipe verra son match reporté. De nombreux entraîneurs comme Christophe Urios, Laurent Travers ou encore Pierre Mignoni s’étaient montrés favorables au forfait en cas de contamination au coronavirus au sein d’une équipe. Selon eux, cela forcerait à chacun une prise de conscience face au report trop nombreux. C'est le cas de la Premiership qui se laisse le droit, après analyse de la situation, de déclarer une équipe forfait si elle ne peut pas aligner une équipe.

Top 14 - Des forfaits pour les clubs touchés par le coronavirus ?

Cependant, la LNR n’est pas de cet avis : "Nous ne suivrons pas l’idée de certains qui consistait à donner match perdu à une équipe qui présenterait un cas de COVID-19 et devrait dès lors déclarer forfait" a expliqué le président de la LNR Paul Goze hier lors d’une réunion avec le comité directeur de la LNR. Il faudra donc trois cas positifs confirmés au sein d’un effectif pour reporter un match. Les joueurs seront testés le mercredi précédent les matchs et les résultats annoncés le vendredi. Cette décision sera soumise aujourd'hui au comité directeur de la ligue qui décidera ou non de l’approuver.