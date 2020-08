Top 14 - Des forfaits pour les clubs touchés par le coronavirus ?

Avec plusieurs clubs touchés par le coronavirus, la Premiership pourrait adopter une nouvelle mesure : match forfait pour les équipes touchées par l'épidémie.

Selon The Guardian, la Premiership est en passe d'adopter une mesure qui pourrait pénaliser les clubs en cas de joueurs contaminés par la COVID-19. Le rugby anglais s'est penché sur le risque de cas positifs lors des matchs cette saison et ce serait le premier exemple de pénalité liée au coronavirus dans le sport mondial. Le Top 14 pourrait prendre les mêmes mesures si les cas continuent de s'étendre, afin de maintenir un calendrier serré.

Les mesures sont simples et couvrent une bonne partie des risques possibles après une contamination de coronavirus. Selon The Guardian, les clubs de Premiership touchés pourraient perdre par forfait sur un score de 20 à 0. Mais tout dépend de l'état de propagation du virus. Ils insistent sur le fait que les reports seront possibles si le club ne peut pas aligner d'équipe compétitive, mais sous l'aval d'un jury. Ce dernier prendra la décision d'attribuer la victoire à l'équipe adverse si le calendrier ne le permet pas. The Guardian affirme que les matchs pourraient se dérouler si des joueurs à des postes différents sont testés positifs, mais pas si des avants sont touchés, en raison de la proximité de ces derniers en mêlée par exemple.

L'autre mesure concerne un confinement régional : s'il est mis en place, les clubs ne sont pas responsables et Premiership Rugby annonce que les points seraient partagés entre les deux équipes. Le manager sportif des Sales Sharks se veut rassurant de son côté puisqu'aucun cas positif n'a été diagnostiqué depuis 5 semaines. Pour maintenir le virus loin de son équipe, il a annoncé que ses joueurs seraient partagés en deux bus pour les déplacements et des occupations seront mises en place ce vendredi sur le lieu de résidence pour éviter tout contact avec l'extérieur (table de ping-pong ou billard). Le championnat anglais reprendra ce vendredi afin de terminer sa saison 2019-2020.