Coronavirus - Le Stade Français compte plusieurs cas positifs

C'est un nouveau club qui voit plusieurs cas de COVID-19 au sein de son équipe se révéler. Le Stade Français Paris est touché par le virus.

LOU, Provence, Angoulême et maintenant le Stade Français Paris. La deuxième vague de coronavirus débarque lentement dans le rugby français à quelques semaines de la reprise des championnats et du Top 14. Le LOU a vu 3 de ses joueurs contrôlés positifs au coronavirus et désormais le club de la capitale doit également prendre des mesures.

Après Provence et le LOU, Soyaux-Angoulême est touché par le COVID-19 !

De retour d'un stage aux alentours de Nice, les joueurs du Stade Français ont subi un test COVID-19. Selon les informations de L'Equipe, ce serait plus d'une dizaine de joueurs qui auraient été testés positifs. Ils doivent désormais attendre le début de semaine prochaine pour effectuer des nouveaux tests plus poussés pour confirmer ces cas et évaluer l'ampleur du cluster que pourrait représenter l'équipe.

Mais le championnat doit reprendre le vendredi 4 septembre à domicile face à Bordeaux pour le club parisien, soit un petit mois. La marche à suivre est une quarantaine de l'ensemble de l'équipe et du staff durant 14 jours minimum et le club ne pourra donc plus suivre des entraînements collectifs. Deux matchs amicaux pourraient également être annulés si les cas de COVID-19 sont confirmés : Brive (14 août) et Toulon (27 août).