COVID 19 - Top 14. Vers un report de La Rochelle vs Racing 92 en raison de plusieurs cas

Neuf cas de covid-19 auraient été recensés du côté du Racing 92. Le match de championnat face à La Rochelle pourrait être annulé.

📢 Les tests pratiqués sur l’ensemble du groupe professionnel mercredi matin ont révélé plusieurs cas positifs.



Nous attendons désormais les recommandations de la LNR, que nous appliquerons avec toute la rigueur qui s’impose. — Racing 92 (@racing92) October 1, 2020

Selon Midi Olympique, le Racing 92 est durement touché par le virus avec pas moins de neuf cas positifs. Le match face à la Rochelle programme samedi à 18h15 pourrait être annulé, les Franciliens étant dans l’incapacité de se rendre en Charente-Maritime en raison du protocole sanitaire de la ligue qui interdit à une équipe recensant plus de 3 cas de jouer. "Les tests pratiqués sur l’ensemble du groupe professionnel mercredi matin ont révélé plusieurs cas positifs. Nous attendons désormais les recommandations de la LNR, que nous appliquerons avec toute la rigueur qui s’impose", explique le Racing 92. La Laigue va devoir très vite trouver une date de report alors que le Racing va disputer sa finale de Champions Cup face à Exeter le 17 octobre à Bristol. Les joueurs contaminés sont d’ores et déjà à l’isolement et devraient pouvoir postuler pour la finale. Pour rappel, le match contre Lyon et l'UBB a déjà été reporté de samedi à lundi en raison de plusieurs cas au LOU.

Coronavirus - Top 14. Lyon-UBB reporté en raison de cas de Covid-19, ASM - Agen avancé