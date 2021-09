Cooper enfin australien ? Les supporters des Wallabies montent au créneau

Quade Cooper prochainement australien ? C'est possible, les supporters des Wallabies souhaitant plus que jamais que l'ouvreur d'origine néo-zélandaise obtienne la nationalité.

Et si Quade Cooper devenait enfin australien ? On rappelle que le demi d'ouverture des Wallabies, né en Nouvelle-Zélande, a déménagé en Australie à l'âge de treize ans. Plutôt que d'opter pour les All Blacks, ce dernier avait donc décidé de se consacrer à son pays d'adoption. Oui mais, malgré plusieurs demandes (4 depuis 2015) et plus de 70 sélections avec les Wallabies, l'ouvreur n'a toujours pas obtenu la nationalité australienne. Ce dernier s'en était d'ailleurs plaint récemment sur les réseaux sociaux déclarant que ''porter le vert et or 70 fois ne suffit apparemment plus aujourd'hui''. Selon le Ministère de l'Intérieur australien, Cooper n'avait pas fourni les preuves nécessaires qu'il était une ''personne se livrant à des activités bénéficiant à l'Australie.''

Oui mais voilà, ce dimanche, ''QC'' a réussi un des retours les plus retentissants sous le maillot australien, offrant la victoire à l'Australie dans les dernières secondes et inscrivant 23 des 28 points de sa formation. À tel point que plusieurs fans de la sélection nationale sont montés au créneau sur les réseaux sociaux réclamant au gouvernement australien à ce que Cooper obtienne enfin la nationalité. Sur Twitter, on peut retrouver plus d'une vingtaine de messages allant dans ce sens. Mieux encore, RugbyPass nous rapporte qu'une pétition en ligne a même été lancée. En y regardant de plus près, on remarque que cette dernière a été créée il y a plus de deux mois. En revanche, elle a pris un peu plus d'ampleur après la performance de l'ouvreur contre les Springboks. Elle reste néanmoins discrète avec à l'heure actuelle seulement plus de 250 signatures. Mais cela reste révélateur de la passion qu'éprouve les Australiens pour l'enfant de Tokoroa. Et ce dernier pourrait même s'éterniser sous le maillot vert et or, Dave Rennie affirmant qu'il n'était pas impossible de voir Quade Cooper à la prochaine Coupe du Monde si celui-ci venait à réitérer pareille performance.