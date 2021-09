Quade Cooper revient sur son coup de pied victorieux : ''J'ai eu une petite conversation avec moi-même''

Quade Cooper est revenu sur cette fin de match totalement folle face aux Springboks. Et adresse au passage un bel hommage à son ami, Sonny Bill Williams.

Quel come-back incroyable ! Quatre ans après sa dernière sélection, Quade Cooper a signé un retour retentissant sous le maillot vert et or, offrant la victoire aux Wallabies dans les arrêts de jeu, d'un coup de chausson exceptionnel de plus de 40 mètres. Une belle histoire, sur laquelle il est revenu une fois le match terminé, sur les antennes de Stan Sport. Il évoque notamment les derniers instants d'une partie irrespirable, et cette ultime pénalité victorieuse : ''La première chose était que j'ai levé les yeux. J'ai eu un coup de pied à un endroit similaire juste avant ça et vous savez que je ne l'ai pas tenté. J'avais juste les jambes pour la passer, c'était la 80ème minute. J'ai eu une petite conversation avec moi-même. Est-ce qu'il faut écouter votre ego qui vous dit de tenter le coup ou est-ce vraiment dans l'intérêt de l'équipe ? J'ai eu une conversation avec l'équipe qui m'a soutenu. Si vos coéquipiers vous soutiennent, vous devez également vous soutenir.'' Et pour son plus grand bonheur, ''QC'' a fait chavirer toute une nation dans un bonheur incommensurable avec ce coup de pied gagnant. Mais pas question de s'enflammer pour le joueur aux 71 sélections : ''Le défi désormais quand vous êtes à un niveau élevé, est d'être capable de maintenir ce niveau et de ne pas s'avancer, revenir à votre vie de tous les jours et l'apprécier. C'est l'un des plus grands tests-matchs auquel j'ai participé mais maintenant il faut passer au suivant. Nous avons un autre match la semaine prochaine. Pour notre journée de demain (aujourd'hui), le but sera de récupérer et je vais profiter, simplement prendre du temps avec ma famille.''

VIDEO - 4 ans après sa dernière cape, Quade Cooper donne la victoire à l'Australie !



Quade Cooper n'a pas manqué non plus de rendre un hommage poignant à son ami, Sonny Bill Williams, consultant pour la chaîne et ancien international néo-zélandais : ''Je déteste mettre mon frère qui est en studio (SBW) sous le feu des projecteurs, mais je lui suis tellement reconnaissant. Quand les choses sont devenues compliquées il y a quelques années, il a été le premier à me tendre la main. J'ai passé environ deux-trois mois avec lui, vivant juste avec lui tous les jours, voyant ce qu'il faut pour être un bon et un homme fort tous les jours. Vous le voyez avec sa famille, avec ses coéquipiers, le dévouement, le travail acharné qu'il met dans sa vie tous les jours, pas seulement quand il se présente à l'entraînement, mais pour être un meilleur homme, être meilleur pour lui-même. Je t'aime mon frère''. De belles paroles qui prouvent bien qu'à l'instar de son alter-ego James O'Connor, le ''fantasque'' Quade Cooper semble bien s'être assagi. Pour le plus grand bonheur des Wallabies.