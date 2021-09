VIDEO - 4 ans après sa dernière cape, Quade Cooper donne la victoire à l'Australie !

De retour en sélection après avoir tant cravaché pour y parvenir, Cooper a finalement inscrit 23 pts et donné la victoire à l'Australie face aux Boks. Magique !

Cela faisait quatre ans et trois mois. Quatre ans et trois mois que Quade Cooper n'avait plus revêtu le maillot gold and green. Et pourtant, rappelé pour parer aux problèmes à l'ouverture chez les Wallabies, c'est bel et bien le natif de Tokoroa qui a donné la victoire aux siens face aux champions du monde sud-africains ce dimanche ! Pour son retour et après avoir déjà réalisé un 7/7 face aux perches et inscrit 20 points en tout, l'ancien ouvreur des Reds a donc retrouvé de sa magie, ou plutôt trouvé de la fiabilité. Car deux minutes après la sirène, le numéro 10 de 33 ans a pris ses responsabilités pour offrir la victoire à l'Australie.

Sur une pénalité à 45 mètres et relativement excentrée, QC a en effet claqué une frappe limpide pour envoyer la gonfle entre les perches. Taniela Tupou exultait, l'Australie aussi et c'est tout le groupe des Aussies qui allait chaleureusement célébrer son métronome du jour, lui qui a tant peiné pour retrouver ce maillot doré. Les Wallabies s'imposaient donc 28 à 26 et nous offraient probablement la belle histoire de ce dimanche de septembre. Comme quoi s'entraîner comme un forcené finit toujours par payer...