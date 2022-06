COMPOSITIONS. TOP 14. 3 changements côté toulousain, Urdapilleta et Combezou bien présents

Découvrez les compositions du Stade Toulousain et du Castres Olympique pour cette première demi-finale du Top 14. Qui l'emportera ?

Ce vendredi soir, le Stade Toulousain et le Castres Olympique croiseront le fer, afin de tenter de se qualifier en finale du Top 14. Une rencontre qui s'annonce bouillante, entre les leaders de la phase régulière et les champions de France en titre. Pour ce faire, les deux derniers vainqueurs du Brennus aligneront toutes leurs forces en présence. À commencer par Toulouse, qui débutera avec sa charnière internationale (Dupont-Ntamack), ainsi qu'avec Thomas Ramos à l'arrière. En l'absence de François Cros (blessé au genou), Selevasio Tolofua rentre dans le XV de départ, tout comme Faumuina et Julien Marchand en première ligne. Un peu juste pour cette rencontre, Rodrigue Neti lui, ne sera pas de la partie. Les jeunes Meafou, Germain et Épée gardent une place sur le banc, aux côtés d'Alban Placines, de retour de blessure.

Stade Toulousain 1 Baille 2 Marchand (cap) 3 Faumuina 4 Ro. Arnold 5 Ri. Arnold 6 Elstadt 8 Tolofua 7 Jelonch 9 Dupont 10 Ntamack 11 Lebel 12 Ahki 13 Fouyssac 14 Mallia 15 Ramos 16 Mauvaka 17 Ainu'u 18 Meafou 19 Flament



20 Placines 21 Germain 22 Épée 23 Aldegheri

De son côté, Castres a pu profiter de cette semaine de repos pour recharger les batteries. De ce fait, tous les titulaires habituels seront à Nice demain soir. Ce sera notamment le cas de la première ligne internationale Walcker-Barlot-Hounkpatin. Le capitaine Matthieu Babillot sera bien présent, tout comme ses deux solides compères Champion de Crespigny et Ben-Nicholas. Derrière, Urdapilleta accompagnera Arata, tandis que les ailes seront occupées par Nakosi et Palis. Enfin, notons la titularisation de Combezou au poste de second centre, à la place de Cocagi. Ce dernier occupera une place sur le banc, aux côtés de joueurs d'expériences comme Jacquet ou encore Chilachava.





Castres 1 Walcker 2 Barlot 3 Hounkpatin 4 Vanverberghe 5 Staniforth 6 Champion de Crespigny 8 Ben-Nicholas 7 Babillot (cap) 9 Arata 10 Urdapilleta 11 Nakosi 12 Botitu 13 Combezou 14 Palis 15 Dumora 16 Ngauamo 17 De Benedittis 18 Jacquet 19 Delaporte



20 Fernandez 21 Cocagi 22 Zeghdar 23 Chilachava