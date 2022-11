CLASSEMENT TOP 14. Toulouse toujours largement leader, 10 équipes en 5 points

Après 9 journées de Top 14, le Stade Toulousain est toujours le leader incontesté de ce championnat malgré sa défaite face à Bayonne. Derrière, la plupart des équipes se tiennent dans un mouchoir de poche.

On ne cesse de le répéter chaque année, mais le Top 14 est l'un, si ce n'est le, championnat le plus serré du monde. Pour preuve, après 9 journées, seulement 5 points séparent le deuxième (Stade Français) et le 11ème (Montpellier). Un écart minime donc, qui démontre toute la difficulté d'enchaîner des victoires en Top 14. À vrai dire, seul le Stade Toulousain semble se détacher à l'heure où nous écrivons ces lignes. Leader avec 9 points d'avance sur les Parisiens, Toulouse a néanmoins concédé sa deuxième défaite de la saison ce samedi, sur la pelouse de Bayonne. Toujours invaincus sur leurs terres, les Basques sont actuellement 8èmes, à 7 points de la 13ème place. Champion d'Europe en titre, le Stade Rochelais a réalisé sans aucun doute la mauvaise opération du week-end, en s'inclinant à domicile et sans bonus face à Pau (21-38). De ce fait, les Maritimes voient le RCT revenir à sa hauteur au classement.

TOP 14. RÉSUMÉ VIDÉO. ‘‘Ça fait chier’’ : Toulouse enrage et Bayonne garde Jean Dauger inviolableDerrière, Castres et le Racing 92 complètent le Top 6, tandis que le CAB descend à la dernière marche du classement, à cause notamment de son revers subi à domicile face aux Franciliens. Une mauvaise opération pour les Corréziens, d'autant que leurs concurrents directs (Pau et l'USAP) se sont imposés ce week-end, qui plus est face à de grosses écuries du Top 14 (La Rochelle et Lyon).

#TOP14 - J9

Un classement toujours dominé par un trio stadiste 👀une lutte pour le top 6 s'étalant de la 4e à la 10e place 🧐et une bataille qui fait déjà rage dans la course pour le maintien ⚔️

Voici le classement 📜 pic.twitter.com/cpAkheImKu — TOP 14 Rugby (@top14rugby) October 30, 2022

TOP 14. Carton rouge pour Iturria et jaune pour Ecochard ? Un arbitrage qui fait réagir