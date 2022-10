CLASSEMENT TOP 14. Le Stade Toulousain solide leader, l'UBB se donne un peu d'air

Après 7 journées de Top 14, Toulouse commence déjà à se détacher en tête du classement, suivi par le Stade Rochelais. Derrière, Bordeaux se donne un peu d'air.

Décidément, le Stade Toulousain a le chic pour réussir ses débuts de saison ! En effet, après presque deux mois de compétition, les hommes d'Ugo Mola sont actuellement en tête du Top 14, à l'instar de la saison passée. Un classement dû à des victoires de prestige face à l'UBB et Montpellier à l'extérieur, mais aussi à domicile contre Clermont ou encore le Racing 92. Samedi, les coéquipiers de Dupont ont (encore) impressionné, en balayant Brive sur leur terrain (7-45). Si bien qu'après 7 journées, Toulouse possède déjà 6 points d'avance sur son dauphin (La Rochelle), et 11 sur le 6ème (Castres). L'affrontement face aux Maritimes le week-end prochain, s'annonce déjà électrique. Derrière, le Stade Rochelais et le Stade Français complètent le podium. Les hommes de Quesada ont notamment réalisé la performance du week-end, en allant s'imposer à Pau, après avoir remonté un retard de 22 points en moins de 15 minutes (et en infériorité numérique).

RESUME VIDEO. Antoine Dupont et le Stade Toulousain impitoyables contre Brive en Top 14En difficulté en ce début de saison, l'UBB a néanmoins réussi à se donner un peu d'air ce samedi, en s'imposant face au Racing 92. Un succès qui les rapproche du Top 6 (9ème), et qui les fait même passer devant leur adversaire du jour. Enfin, trois équipes semblent ne pas suivre la cadence cette année : Brive, Pau et Perpignan. Tous les trois battus à domicile lors de cette 7ème journée, ces clubs devront proposer autre chose la semaine prochaine, respectivement face à Paris, Lyon et Bayonne.

RESUME VIDEO. En mode Super Saiyan, le Stade Français réalise l'impossible face à Pau !