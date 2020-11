Classement mondial - Les Blacks dans le viseur des Bleus, les Gallois dégringolent

Le classement mondial va évoluer ce lundi après les défaites de la Nouvelle-Zélande face à l'Argentine dans le Rugby Championship.

Les succès du XV de France combinés aux revers des All Blacks sur la scène internationale font que les Bleus sont désormais sur les talons des Néo-Zélandais. Des talons compensés par contre puisque 3,58 points séparent les Français des Kiwis. Mais au classement mondial, la France est juste derrière la Nouvelle-Zélande. Battus par l'Australie puis par l'Argentine dans le Rugby Championship, les hommes d'Ian Foster ont perdu leur deuxième place. Ce sont désormais les Anglais qui occupent ce rang derrière les champions du monde sud-africains. Lesquels ne seront pas inquiétés puisqu'ils ne joueront aucun match international en 2020. On n'avait plus vu les Blacks à cette place depuis 2019 suite à leur revers en demie face au XV de la Rose.

Un podium qui pourrait à nouveau évoluer selon les résultats des Blacks dans les semaines à venir. Mais aussi des Bleus, qui pourraient monter sur la deuxième marche... mais aussi perdre plusieurs places en cas de défaite en Ecosse. Un peu plus bas dans le classement, l'Argentine va monter au 8e rang ce lundi suite à son succès sur les Néo-Zélandais. Ce qui ne va pas faire les affaires des Gallois. Les hommes de Pivac enchaînent les défaites et seront 9e en début de semaine après avoir été battus par l'Irlande. Ils se rapprochent de leur pire classement, à savoir 10e en 2007 et 2013.