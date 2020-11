James Lowe marque pour sa première et l'Irlande domine le Pays de Galles [VIDEO]

Dans un match terne, les Irlandais ont tout de même battu largement les Gallois en ouverture de l'Autumn Nations Cup.

Vendredi à l'Aviva Stadium, l'Irlande accueillait le Pays de Galles dans le cadre de la 1ère journée d'Autumn Nations Cup. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce ne fut pas le match du siècle. Certes les Celtes se sont défaits de leurs voisins assez facilement au final (32 à 9), mais le score a mis du temps à se dessiner et n'a été en grande partie enflé que part des pénalités. Ainsi l'on vit inscrits 9 points au pied pour les joueurs de la Principauté et 22 pour les Verts, auteurs de 6 pénalités par trois buteurs différents, Sexton, Burns puis Murray.

La "purge" avait pourtant commencé par une domination territoriale des Irlandais et un certain dynamisme emmené par les premières titularisations des Kiwis James Lowe et Jamison Gibson-Park ainsi que les retours de O'Mahony, Van der Flier ou Quinn Roux. La poutre du Connacht était d'ailleurs le premier à faire sauter le verrou britannique grâce à sa puissance peu avant la demi-heure de jeu et après une séance de pillonage en règle, permettant aux locaux de prendre le large. S'en suivait un vrai duel de buteurs entre les précédents nommés et Dan Biggar que remportait les artilleurs locaux mais sans faire de vagues non plus.

Il fallut finalement attendre la toute dernière action du match et la 82ème minute pour voir enfin un mouvement intéressant. Sur une mêlée à 5 mètres de l'en-but des Rouges, Caelan Dorris gérait bien la sortie et servait son nouvel ailier James Lowe main-main. Lancé dans l'intervalle, l'ancien trois-quart des Chiefs faisait valoir son gabarit de buffle pour enfin les défenseurs entravant son chemin et inscrire son premier essai pour sa première sélection. Il portait ainsi le score à 32 à 9 et lançait parfaitement les Irlandais dans cette coupe d'Automne. Mieux que leurs opposants du jour en tous cas, qui enchaînent eux leur 5ème défaite consécutive...