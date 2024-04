CHAMPIONS CUP. Skelton, Botia, Kerr-Barlow...retour des cadres rochelais face aux Stormers

Ce huitième de finale entre les Stormers et La Rochelle a des allures de France-Afrique du Sud, mais aussi de revanche pour les Maritimes. Ces derniers ont enregistré des retours importants.

Une équipe de champions d'Europe !

La qualité de l'effectif des "Abeilles" n'est plus à louer, et Ronan O'Gara et son staff n'ont que l'embarras du choix avant de faire la feuille de match. Évidemment, l'absence de Georges-Henri Colombes est un lourd handicap, tout comme celle de Reda Wardi et de Pierre Bourgarit, mais pour le reste, tous les voyants sont au vert.

Pour la première ligne, si ces trois-là ne sont pas présents, des champions d'Europe le sont néanmoins avec les titularisations de Louis Penverne, de Tolo Latu et de Uini Atonio ! Cela reste du très solide.

Dans la cage, le maître des airs, Ultane Dillane, tient son rang, et sera également le principal contre en touche défensif. Il sera accompagné de l'emblématique Will Skelton, qui signe son retour après plusieurs semaines sans jouer.

Pour la troisième ligne, pas de surprise apparente, car Judicaël Cancoriet retrouve le XV de départ, et de l'autre côté, Levani Botia fait son retour dans le XV de départ. Comparé au match perdu de décembre dernier, Grégory Alldritt sera bel et bien titulaire, et capitaine de La Rochelle.

Pour la charnière, le tandem Kerr-Barlow/Hastoy reprend du service, après que l'ancien All Black ait pris un peu de repos pour se régénérer avant les différentes phases finales.

Même chose pour la paire de centres, avec Jonathan Danrty qui est (enfin) de retour après sa suspension qui date du match face à l'Italie. Il sera associé à Seuteni, comme d'habitude.

Aux ailes, O'Gara a fait le choix de faire à nouveau confiance à Teddy Thomas, qui réalise une superbe saison, et au plus sud-africain des Rochelais, Dillyn Leyds. Enfin, Brice Dulin conserve le numéro 15 pour ce huitième de finale.

Du côté des finisseurs, La Rochelle ne fait pas semblant avec des éléments forts de l'effectif tels que Sclavi, Lespiaucq, Lavault, Boudehent, Tanga ou encore West.