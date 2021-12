Challenge Cup. Saracens, Lyon, Edimbourg, Toulon... qui sont les favoris au titre ?

Ce week-end débute la Challenge Cup, à laquelle de nombreux clubs français participent. L'occasion pour nous de faire un focus sur les potentiels favoris.

Il n'y a pas que la Champions Cup qui fait son retour ce week-end ! En effet, sa petite sœur, la Challenge Cup, débutera également ce vendredi, avec notamment Newcastle vs Worcester. Une compétition qui voit 6 équipes françaises en lice (Toulon, Lyon, Pau, Brive, Perpignan, Biarritz), mais également des habituels cadors du rugby européen, comme les Saracens ou encore Édimbourg. Une formule relevée donc, d'autant plus que 6 clubs de Champions Cup seront repêchés au moment des huitièmes de finales (les 9,10 et 11ᵉ de chaque poule). Mais en attendant de connaître ces derniers, faisons un point rapide sur les favoris de cette édition 2021-2022.

Les Saracens, l'évidence ?

Vous avez sûrement dû suivre l'actualité des Saracens de ces dernières saisons. Relégués la saison dernière pour des raisons administratives, les coéquipiers d'Itoje sont remontés cette saison en Premiership. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on ne retrouve pas les triples champions d'Europe en Champions Cup. Armés d'un effectif incroyable, les Sarries ne devraient avoir aucun mal à passer leur poule, composée d'Edimbourg, de Pau, des London Irish et enfin de Brive. Néanmoins, les hommes de Mark McCall ne sont pas imbattables, en témoigne leur dernière défaite ce week-end face à Exeter (18-15). Toujours est-il que peu d'équipes semblent avoir les moyens de les battre, et il faudra peut-être attendre les phases finales pour voir Farrell et ses amis en difficulté. À moins que les Saracens décident de faire du championnat une priorité, et donc de faire tourner lors de ces matchs.

Lyon, enfin la bonne année ?

Habitués ces dernières saisons à la Champions Cup, les Lyonnais sont l'un des favoris de cette édition. En effet, les hommes de Pierre Mignoni auront certainement une carte à jouer, d'autant plus que le tirage leur a été plutôt favorable (Gloucester, Newport, Perpignan et Trévise). Souvent juste pour le niveau de la grande Coupe d'Europe, Lyon pourrait prendre du galon au niveau européen, en cas de succès dans cette compétition. Moins armé que d'autres écuries comme les Sarries, le LOU pourra néanmoins s'appuyer sur un effectif qui tourne bien depuis le début de saison (4ᵉ en Top 14), avec l'avènement de nombreux jeunes joueurs comme Saghinadze, Dumortier, ou encore Niniashvili.

Edimbourg, Toulon, Gloucester... de gros outsiders !

Hormis les deux équipes précédemment citées, beaucoup d'autres écuries peuvent prétendre faire un beau parcours dans cette Challenge Cup. Notamment le RCT, qui voit petit à petit son effectif se rétablir, et qui voudra certainement jouer à fond cette compétition, au vu de son début de saison compliqué en Top 14. Un peu comme Montpellier l'avait fait la saison dernière. Largué dans la course pour les 6, le MHR avait joué à fond ses matchs européens, ce qui lui avait même permis de remporter l'édition 2020-2021 ! Une stratégie intéressante, puisque le vainqueur est automatiquement qualifié pour la Champions Cup. Néanmoins, le RCT n'est pas en confiance et les coéquipiers de Serin ne sont qu'à 4 points de la zone rouge. À voir donc si les hommes d'Azéma jouent réellement cette Challenge Cup.

Outre-Manche, Gloucester et Edimbourg pourraient également faire de gros dégâts, eux qui sont également habitués à jouer la Champions Cup. Sixièmes en Premiership, les Anglais affronteront par ailleurs les Lyonnais pour leur entrée en lice dans la compétition. Les Écossais, quant à eux, seront dans la poule des Saracens, mais pourront néanmoins espérer se qualifier pour les 1/8. Encore une fois, tout dépendra de l'état d'esprit des équipes présentes dans cette compétition et nul doute que certains cadors préféreront se concentrer sur leur championnat national plutôt qu'au niveau européen.

