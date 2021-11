Rugby. Nord vs sud, Kolisi vs Itoje, un choc entre les Saracens et les Sharks prévu en 2022

Les Sharks de Durban, emmenés par leur capitaine Sya Kholisi, affronteront les Saracens à Londres en janvier prochain lors d'un match qui n'aura rien d'amical.

On l'a déjà vu par le passé. Des rencontres de clubs opposants des équipes de l'hémisphère nord à celles de l'hémisphère sud. Le 15 janvier 2022, au StoneX Stadium de Londres (ancien Allianz Park), les Saracens de Londres affronteront les Cell C Sharks de Durban, dans un match de gala qui promet beaucoup de spectacle. Les coéquipiers d'Owen Farrell ne disputant pas la Coupe d'Europe, car promus de deuxième division, et n'ayant pas de matchs à disputer ce week-end-là en Challenge Européen, cette opposition leur permettra de préparer certains cadres au Tournoi des 6 Nations 2022 qui débutera 3 semaines plus tard. Le président des Sharks, Dr Eduard Coetzee apprécie également l'initiative : "Avoir la possibilité de jouer ce genre de rencontre à Londres face à une équipe possédant un lien particulier avec les Sud-Africains depuis plusieurs années, est très motivant pour nous !". Les Saracens ont en effet compté dans leurs rangs le capitaine champion du monde François Piennar, ainsi que Shalk Burger, Brad Barritt (naturalisé anglais), Derick Hougaard, Shalk Brits, etc. Après 12 ans au club, Brad Barritt dit au revoir au SaracensCe n'est pas la première fois que les Sharks affronteront une équipe européenne. On se souvient notamment de leur victoire (21-29) face à Toulon en 2016 suivie de quelques jours plus tard par une récidive contre le stade toulousain (17-31). Avec la présence de Sya Kolisi, Mapimpi, Lukhanyo Am et d'Owen Farrell, Maro Itoje ou d'Eliott Daly, c'est une affiche de gala qui sera proposée au public londonien. "Je suis sûr qu'il y aura une superbe ambiance, prédit Mark McCall, entraineur des Sarries. Avec deux gros packs et des joueurs de classes mondiales derrières, ça promet d'être un match mémorable". Engagés dans le United Rugby Championship (ancienne Ligue Celte qui accueille désormais les 4 franchises sud-africaines du Super Rugby), c'est une équipe en forme et non en préparation comme cela a pu être le cas les fois précédentes qui se présentera au StoneX Stadium.