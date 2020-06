Après 12 ans au club, Brad Barritt dit au revoir au Saracens

Le centre mythique des Saracens Brad Barritt repart pour un dernier tour avec les Saracens. Il terminera la saison 2019-2020 et jouera les phases finale de Coupe d'Europe.

Après plus d'une décennie chez les Sarries, le sud-africain Brad Barritt va quitter le club qui dominait les débats dans le championnat anglais. Arrivé au club en 2008, il a annoncé via le site du club qu'il quitterait les Saracens après une dernière extension de contrat pour terminer la saison 2019-2020. A 33 ans, le centre aux 257 matchs sous les couleurs rouge et noir disputera les 9 dernières journées restantes.

Si le club de la banlieue nord de Londres est dernier de Premiership, les joueurs peuvent encore prétendre à la Coupe d'Europe avec des quarts de finale reprogrammés le week-end des 17, 18 et 19 septembre. Avec 3 coupes d'Europe, il a porté le maillot de l'Angleterre entre 2012 et 2015 alors qu'il avait également porté celui de l'Afrique du Sud A en 2007. Cette extension de contrat de quelques mois ravit le joueur qui s'est exprimé sur le communiqué officiel du club : "Je suis excité et ravi d'annoncer que j'ai signé une extension de contrat, mais je suis aussi triste de dire que ce sera ma dernière saison avec les Saracens. J'ai vécu un incroyable séjour ici pendant 12 ans, mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin".