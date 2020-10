Ce XV de joueurs surpuissants est vraiment effrayant !

Pour Halloween, on a décidé de vous concocter un XV des joueurs les plus puissants de la planète ovale. De véritables monstres.

Ces derniers temps, avec les performances stratosphériques et les prises de balle surpuissantes de Caleb Clarke, tout le monde ne parle que de lui et de sa comparaison avec l’illustre Jonah Lomu. Si l’ailier des Blues n’a pas vraiment le même physique que son aîné (1m85 pour 107 kilos pour le premier contre 1m95 pour 119 kilos pour l’autobus), il n’en demeure pas moins un joueur redoutable dans le un contre un, inarrêtable dans son couloir et capable de renverser le plus aguerri des défenseurs. Que donnerait une équipe qui réunirait les joueurs les plus puissants de la planète à leur poste aujourd’hui ? Clarke y a-t-il sa place ? Voici un tour d’horizon totalement subjectif de ces derniers.

Remplaçants : 16 - Asafo Aumua (1m77 pour 105kg) ; 17 - Hassane Kolingar (1m86 pour 118kg) ; 18 - Ben Tameifuna (1m82 pour 145kg) ; 19 - Eben Etzebeth (2m03 pour 122kg) ; 20 - Peceli Yato (1m96 pour 112kg) ; 21 - Mathieu Bastareaud (1m83 pour 125kg) ; 22 - Sonatane Takulua (1m76 pour 97kg) ; 23 - François Steyn (1m91 pour 110kg)