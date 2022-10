Cas Swain/Tupaea : Faudrait-il ajouter la faute antisportive au rugby ?

Suite à la blessure du All Black Quinn Tupaea après le geste de Darcy Swain, on se demande s'il ne faudrait pas ajouter une nouvelle faute au rugby.

ALL BLACKS. Indignation chez les supporters après la poignante nouvelle concernant TupaeaLa blessure du All Black Quinn Tupaea lors du match entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie a provoqué de nombreuses réactions. D'aucuns estiment que le Wallabie Darcy Swain aurait dû être plus sévèrement sanctionné par la commission de discipline. Pour rappel, l'Australie a écopé de six semaines de suspension quand le Néo-Zélandais sera éloigné des terrains durant neuf mois. Il sera obligé de se faire opérer. Le déblayage de Swain aurait très bien pu entraîner la fin de la carrière de Quinn Tupaea. Lors de la rencontre, le deuxième ligne n'avait écopé que d'un simple carton jaune. Pour la commission de discipline, son geste méritait pourtant un rouge. Les Blacks avaient bénéficié d'une pénalité mais ils n'avaient pas pris les points. Au lieu de ça, ils avaient choisi la touche, le ballon porté, mais n'avaient pu convertir cette action en point. Samisoni Taukeiaho marquera juste après les citrons, mais on peut dire que les Australiens s'en sont bien sortis. RUGBY. Incompréhension après la suspension de Darcy Swain pour son ignoble geste sur TupaeaMais imaginez un instant que World Rugby introduise la faute anti-sportive, ou faute flagrante, comme c'est le cas au basket. Pour ceux qui ignorent de quoi on parle ici, sachez qu'une "faute flagrante est un contact, dont on estime qu'il met en danger l'intégrité physique de l'adversaire", selon la définition qu'on peut trouver en ligne. On peut penser qu'elle s'applique parfaitement au cas dont on parle ici. Swain ayant mis en danger l'intégrité physique de Tupaea en visant ses jambes. Bien sûr, le règlement de World Rugby prévoit ce genre de cas. Une pénalité sera accordée et un carton peut être sorti. Mais rien ne garantit que des points seront inscrits. Surtout si la faute a lieu loin des perches. On voit également de plus en plus d'équipes réduites à 14 après un jaune gérer l'infériorité numérique sans être pénalisées au tableau d'affichage.



Or, au basket, l'équipe victime de la faute bénéficie de deux lancers francs. Ce qui assure fréquemment deux points, peu importe le lieu de la faute. Et ce n'est pas tout, puisque la possession de la balle revient aussi à cette même équipe. Sans oublier qu'à la seconde faute flagrante du même joueur, c'est l'expulsion comme s'il avait reçu deux biscottes. On pourrait imaginer qu'en cas de faute flagrante au rugby, l'équipe victime de la faute ait droit à une pénalité sur la ligne des 22 mètres, garantissant au moins trois points. Et qu'elle garde la possession en repartant sur une touche ou une mêlée sur la ligne médiane. Cependant, ce n'est pas ce qui se rapproche le plus du basket où il s'agit d'une remise en jeu et non d'un entre-deux. Une remise en jeu comme au rugby à 7 au milieu du terrain, avec deux grands côtés à attaquer, pourrait être une option. Nul doute que cela calmerait certains joueurs.