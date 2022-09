ALL BLACKS. Indignation chez les supporters après la poignante nouvelle concernant Tupaea

Le verdict est tombé pour le All Black Quinn Tupaea, finalement absent 9 mois. Et le public nz s'indigne de la suspension de 6 semaines à l'encontre de Swain.

Ce geste, vous n'avez pas pu le rater. Celui complètement pas maîtrisé et virulent de l'Australien Darcy Swain sur le Néo-Zélandais Quinn Tupaea il y a deux semaines. Sur un ruck, le 2ème ligne des Aussies plongeait volontairement dans le genou du centre all black, qui pliait sous la violence du choc. Sorti accoudé à deux soigneurs, le numéro 12 des Chiefs était annoncé absent pour 3 mois dans un premier temps. Sauf que l’encadrement des All Blacks a procédé à une nouvelle batterie de tests, et que comme pour Arthur Vincent dans l'Hexagone, la blessure de Tupaea s’est révélée bien plus importante. "Les dommages au niveau du ligament croisé antérieur sont plus graves", indiquait une publication sur les réseaux sociaux des All Blacks.

Le centre de 23 ans va donc devoir subir une intervention chirurgicale prochainement. Reste que son absence est désormais estimée à 9 mois et qu'il manquera donc non seulement la fin de saison avec les AB's en novembre, mais également l'édition 2023 du Super Rugby dans son intégralité. Le natif d'Hamilton va donc débuter une véritable course contre-la-montre afin de pouvoir postuler pour la Coupe du monde 2023. Tandis que Swain, qui a plaidé coupable, a lui écopé de 6 semaines de suspension. Une bien maigre punition à l'égard des dégâts qu'il a commis sur le genou de Tupaea, selon les commentaires vus sous la publication des All Blacks.

L'idiot qui lui a fait mérite également 9 mois (de suspension). Bon rétablissement mon gars Quinn Tupaea. - Robbie Magasiva, acteur néo-zélandais

La suspension de 6 semaines de Swain est clairement une blague. C'était un acte malicieux qui mériterait au miminum deux mois de suspension. En tous cas, remets toi vite, Quinn. - Austin.Wilson

Encore une preuve que le geste de Swain méritait 9 mois minimum. - Mjwelsh.12