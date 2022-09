RUGBY. Incompréhension après la suspension de Darcy Swain pour son ignoble geste sur Tupaea

Si la rencontre entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande nous a offert un spectacle fabuleux sur le terrain, elle a aussi été le théatre d’un vilain geste de la part du seconde ligne des Wallabies, Darcy Swain. En effet, et alors que le centre néo-zélandais Quinn Tupaea tentait de gratter le ballon, Swain a visé délibérément la jambe du joueur des Chiefs. Sorti sur blessure, le centre de 23 ans souffre d’une rupture du ligament croisé médial, ainsi que d’une déchirure partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche, qui l’éloignera des terrains pendant plusieurs mois. De ce fait, il fallait sanctionner durement le joueur des Brumbies, d’autant que celui-ci n’avait écopé que d’un simple carton jaune…

RUGBY CHAMPIONSHIP. Coupable d'un geste honteux, Darcy Swain a choqué les réseaux sociauxCité par la commission de discipline de World Rugby suite à cette agression, Swain était attendu cette semaine pour connaître sa sanction. Et après délibération, celle-ci a décidé de suspendre le joueur australien durant 6 semaines. Une sanction bien maigre, surtout lorsque l'on sait que la saison du centre néo-zélandais est, elle, bien finie. D'ailleurs, cette décision n'a pas manqué de faire réagir les amateurs de rugby, tous choqués par la clémence dont a bénéficié Darcy Swain. S'il manquera la fin du Rugby Championship, le deuxième ligne des Brumbies sera en revanche bien présent pour la tournée d'automne, puisque celui-ci sera de nouveau sélectionnable début novembre...

Horrid decision. Terrible for rugby. And and a governance failure in Australia Rugby in the cynical Aus A manipulation. Well played ya reckon? 😳