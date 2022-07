Australie-Angleterre. Swain suspendu pour le reste de la tournée, Hill toujours pas cité, polémique à venir ?

Après la Mafia Cassoulet, au tour de la Mafia Pudding de faire des siennes ! C'est en tout cas l'impression qu'ont bon nombre d'internautes (notamment australiens), qui ne comprennent pas la différence de traitement entre Darcy Swain et Jonny Hill. Petit rappel des faits : samedi, se déroulait le premier match de la tournée entre les Wallabies et le XV de la Rose. Bien que victorieux (30-28), Hooper et les siens ont vu leur coéquipier Darcy Swain écoper d'un carton rouge (logique) suite à un coup de tête sur son vis-à-vis Jonny Hill. Suite à cela, l'Australien fut cité par la commission de discipline de World Rugby, qui a finalement suspendu le joueur pour deux matchs, ce qui met un terme à sa tournée. Problème ? Moins de deux minutes avant l'accrochage, Hill se rendait coupable d'une baffe en pleine figure de Swain. Un geste qui aurait mérité minimum jaune, voire rouge pour certains (la zone des yeux étant touchée). Et pourtant, ce dernier n'a pour l'heure toujours pas été cité, malgré des images assez explicites...

VIDEO. Tirer les cheveux de son adversaire ? Le baffer ? Pas de citation pour Jonny Hill par World RugbyAu-delà de la durée de suspension que certains trouvent sévère (le coup de tête n'étant pas très violent), c'est surtout la différence de traitement qui fait grincer les dents du côté de l'Australie. En témoignent les tweets de nombreux internautes : "Pourtant rien pour Jonny Hill ? C'est pourquoi les gens ont arrêté de regarder le rugby - les règles sont incohérentes" (...) "Et le méchant Jonny Hill? Pas de blâme ? Je ne peux pas comprendre". Malgré tout cela, il semble désormais peu probable que le joueur d'Exeter soit cité par la commission. Décidément, le joueur de 28 ans s'en sort (très) bien...

Yet nothing for Jonny Hill? That is why people stopped watching rugby- the rules are inconsistently inconsistent- absolute 🐂💩

Mate , we’ve played enough grassroots rugby to know that the retaliation is often punished more than the original offence.

Unfortunately it seems it goes all the way to the top .



🤷🏻‍♂️