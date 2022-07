VIDEO. Tirer les cheveux de son adversaire ? Le baffer ? Pas de citation pour Jonny Hill par World Rugby

Lors du premier Test entre l’Australie et l’Angleterre de cette série, le deuxième ligne Jonny Hill s’est rendu coupable d’une altercation avec Darcy Swain. Ce dernier ayant reçu un rouge.

Les rencontres entre l’Angleterre et l’Australie sont toujours des moments particuliers où règne la tension. Le premier des trois Tests de la série entre les Wallabies et l'Angleterre, ce samedi, n’a pas dérogé à la règle. Le deuxième ligne anglais, Jonny Hill, et son adversaire, Darcy Swain, se sont expliqués sur un maul en début de match. Une séquence qui a eu de lourdes conséquences sur la suite de la rencontre. En effet, même si Hill s’est rendu coupable de tirer les cheveux de Swain dans un premier temps, ce dernier, énervé, après le maul, est allé mettre ce que les arbitres ont qualifié un “coup de tête”.

Tirages de cheveux entre Darcy Swain et Jonny Hill, Swain qui perd son calme et colle un coup de tête à Hill. Les cartons jaunes et rouge sont logiques.#AUSvENG (🎥@ek_rugby) pic.twitter.com/0T8kx65Qxx — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) July 2, 2022

Peu de violence dans le geste de l’Australien, mais qui valait carton rouge selon le règlement World Rugby. Tout coup de tête qui atterri au visage d’un adversaire est synonyme d’expulsion définitive du terrain. Les Wallabies ont réalisé l’exploit de faire le dos rond et de s’imposer tout de même 30 à 28.

Ce lundi matin, nous apprenons que Darcy Swain a été convoqué par la commission de discipline de World Rugby. Là où Hill n’a toujours pas été appelé, coupable d’un geste puéril évident. Pire. Une vidéo l’a montré en train de baffer ce même Swain deux minutes avant l’altercation en question. Les arbitres n’étaient déjà pas revenus sur cette action, et Jonny Hill s’en est sorti à l’arrivée en écopant seulement d’un carton jaune. La commission de discipline va-t-elle reconsidérer le cas Hill ?