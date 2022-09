RUGBY CHAMPIONSHIP. Coupable d'un geste honteux, Darcy Swain a choqué les réseaux sociaux

Lors de la rencontre de Rugby Championship opposant l'Australie à la Nouvelle-Zélande, le Wallaby Darcy Swain s'est rendu coupable d'un geste ignoble sur le centre Tupaea.

Il y a des gestes qui n'ont rien à faire sur un terrain de rugby. Celui de Darcy Swain, deuxième ligne de l'Australie, en est le parfait exemple. Ce jeudi, lors de la rencontre de Rugby Championship opposant les Wallabies aux Blacks, nous avons été témoins d'un geste tout simplement inacceptable, de la part du joueur des Brumbies. En effet, et alors que le centre néo-zélandais Quinn Tupaea (entré en jeu 20 minutes plus tôt à la place d'Havili, blessé) tentait de gratter le ballon dans une zone d'affrontement, Darcy Swain déblaya illicitement celui-ci, visant clairement sa jambe gauche. Au-delà d'être totalement sur le côté, on peut se poser la question sur l'intention de l'Australien, qui n'a aucune chance de le sortir du ruck. D'ailleurs, il blessera Tupaea, qui devra laisser sa place. Analysé à la vidéo par Monsieur Raynal et ses adjoints, ce geste sera sanctionné d'un carton jaune. Une décision qui a fait réagir sur les réseaux sociaux, tant l'intention semble mauvaise de la part de Swain. D'ailleurs, le joueur de 25 ans en a aussi pris pour son grade.

Australie-Angleterre. Swain suspendu pour le reste de la tournée, Hill toujours pas cité, polémique à venir ?

Geste vraiment horrible de Darcy Swain qui vise délibérément les jambes de Quinn Tupaea sur un ruck.



Carton jaune pour le deuxième ligne, Tupaea est sorti sur blessure.#AUSvNZL pic.twitter.com/WmDzO49xg7 — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) September 15, 2022

This looks nasty from Swain and rightly carded.



Law 9.20.d: 'A player may lever the jackler out of the contest at the ruck but must not drop their weight onto them or target the lower limbs.'#AUSvNZL pic.twitter.com/JPNxQldtdh — Jared Wright (@jaredwright17) September 15, 2022

Swain on Tupaea clearly his only intention was to injure him .

Red all day .

Poor officiating #AUSvNZL — mrRugby (@MRrugbyworldcup) September 15, 2022

#AUSvNZL what a joke! Swain (Aussie #19) tackles Tupaea with the clear and only intention to injure him and gets only the yellow card. He should be suspended for 6 months. — Sissikiwi1 (@Sissikiwi1) September 15, 2022

A yellow card is not a suitable punishment for what Darcy Swain did there. Blatant targetting of a players knee leading to an injury. Should be a red card followed by a lengthy suspension. #AUSvNZL — Jordan Patu (@Jordan_Patu) September 15, 2022

⚠️⚠️



Darcy Swain yellow carded for this clear out. 🤕#AUSvNZL



pic.twitter.com/X8IHaqTU9d — Ultimate Rugby (@ultimaterugby) September 15, 2022

Pathetic from Darcy Swain.



Knows exactly what he’s doing there.



Should’ve been a red. #AUSvNZL — Tight Five Rugby (@TightFive_Rugby) September 15, 2022

Dans une rencontre totalement dingue où les Blacks se sont finalement imposés 37-39, un potentiel carton rouge de Swain aurait certainement changé la physionomie de cette rencontre. À voir désormais si World Rugby décide de citer le joueur, qui ne s'est pas fait beaucoup d'amis sur ce match... Pour rappel, les Australiens se déplaceront en Nouvelle-Zélande lors de la dernière journée de ce Rugby Championship 2022, le 24 septembre prochain.

