RUGBY. Les Blacks éliminés en quart, un Crunch en demie… Si la Coupe du Monde avait eu lieu cette année ?

Dans 1 an et une semaine, la Coupe du Monde 2023 débutera en France. Mais que se serait-il passé si cette dernière avait eu lieu cette année ?

Elle se rapproche de plus en plus. Vous savez, la Coupe du Monde de rugby, la plus grande compétition de notre sport, qui n’a cessé au fil des ans de nous offrir des moments d’anthologies. Et pour la deuxième fois de son histoire, la coupe dorée s’installera en France ! Une réjouissance de plus pour nous, Français et fans des Bleus. En parlant des ouailles de Galthié, ces derniers apparaissent, à l’heure où nous écrivons ces lignes, comme un candidat sérieux à la victoire finale. Mais vous le savez aussi bien que nous, tout peut très vite changer en un an, surtout au rugby. Une nation peut totalement se réveiller, tandis qu’une autre peut s'affaiblir, la faute par exemple à des blessures. Aujourd’hui, il est donc impossible de livrer un pronostic sur les résultats de la prochaine Coupe du Monde. En revanche, nous pourrions imaginer une utopie où cette compétition n’aurait pas lieu en septembre 2023, mais bien dès à présent ! Qui serait le favori ? Quelle équipe pourrait créer la surprise ?

Contrairement aux apparences, les coéquipiers d’Antoine Dupont n’ont pas hérité d’une poule très compliquée, même avec la présence de la Nouvelle-Zélande. En effet, les trois autres poules possèdent bien plus d’équipes (minimum 3) qui peuvent prétendre à un quart de finale, là où dans la poule A, seuls Français et Néo-Zélandais semblent capables d’atteindre ce stade, même si l’Italie ne sera pas simple à battre. Néanmoins, partons du principe que les Bleus finissent premiers de la poule, devant des All-Blacks en grande difficulté (en témoigne le début du Rugby Championship). Dans la poule B, et malgré un effectif bien fourni, l’Écosse n’a rien pu faire face à deux des favoris au titre : l’Afrique du Sud, et l’Irlande. Les coéquipiers de Faf De Klerk, plus expérimentés en Coupe du Monde, terminent même à la première place.

Passons maintenant au groupe C. Les Gallois, à l’instar de 2019, arrivent à finir premier d’un groupe pourtant composé de l’Australie et des Fidji. Derrière, les Wallabies font le boulot pour passer au tour suivant, malgré des Fidjiens redoutables, mais encore trop indisciplinés. Quant au groupe D, le XV de la Rose parvient à mater les Pumas, ainsi que le Japon. Les hommes de Jamie Joseph n’arrivent d’ailleurs pas à réitérer l’exploit de se qualifier en quart de finale, battus par des Argentins plus en place. Avec ses résultats présumés, le Pays de Galles et Argentine s'affrontent pour le premier quart de finale. Et aux termes d’un match où les coéquipiers de Biggar auront tout tenté, ce sont finalement les Pumas qui décrochent leur ticket pour le tour suivant. Pour le second quart de finale, nous avons le droit à un choc entre deux nations du sud : d’un côté la Nouvelle-Zélande des frères Barrett, et de l’autre l’Afrique du Sud de Lukhanyo Am. Totalement acculés par la pression adverse, les Blacks concèdent trop de points, et finissent par s’incliner pour la 2ème fois de leur histoire en quart de finale…

Le troisième quart de finale, lui, voit les hommes d’Eddie Jones s’imposer face aux Australiens, malgré un jeu loin d’être reluisant. Néanmoins, cela suffit pour mettre un terme à l’aventure australienne. Et enfin, pour le dernier quart, la France accueille au Stade de France l’un des épouvantails de cette compétition, l’Irlande. Un rendez-vous au sommet entre les deux meilleures équipes de l’Hémisphère nord, qui tourne finalement à l’avantage de nos Bleus (grâce à un essai victorieux de vous-savez-qui). Un succès grandiose, qui clôt des quarts de finale sensationnels. Place maintenant aux demies, avec d’un côté, Afrique du Sud vs Argentine, et de l’autre, France vs Angleterre. Commençons d’abord par le match entre sudistes. Malgré les coups de boutoir des avants argentins, l’Afrique du Sud s’impose sans trop forcer, et est plus que jamais candidate à sa propre succession. Mais pour cela, il faudra venir à bout… du XV de France, qui a vaincu son meilleur ennemi, dans un des crunchs les plus tendus de l’histoire. Ce qui nous offre comme finale, la France, face au champion en titre, l’Afrique du Sud. Avant cette rencontre, notons que l’Argentine a disposé des Anglais lors du match pour la 3ème place. Pour le dernier affrontement de cette compétition, Alldritt et les siens, dans une ambiance à couper le souffle, réalisent l’exploit d’une vie, en battant les Springboks après un combat de tous les instants. Un sacre amplement mérité pour Atonio, Willemse, Ntamack, Penaud and co, qui rentrent par la même occasion, dans l’histoire du rugby français.

RUGBY. Et si l'Irlande était la vraie favorite de la prochaine Coupe du Monde ?Avouez, on signerait tous pour ce scénario, pas vrai ? Malheureusement, ce dernier est purement utopique, et ne s’appuie que sur des suppositions de l’instant présent (et un poil de chauvinisme, il faut le reconnaître). Car même si la Coupe du Monde avait lieu cette année, il y a (très) peu de chances que ce scénario soit respecté à la lettre. Néanmoins, espérons que dans un peu plus d’un an, le XV de France connaisse une fin aussi heureuse, en soulevant le trophée pour la première fois de son histoire, et devant son public qui plus est.

