RUGBY. Et si l'Irlande était la vraie favorite de la prochaine Coupe du Monde ?

Suite à sa tournée remportée en Nouvelle-Zélande, l'Irlande fait office d'épouvantail dans le rugby mondial. De là à en faire la favorite de la prochaine Coupe du Monde ?

Ce samedi, l'Irlande a impressionné le monde du rugby, en battant la Nouvelle-Zélande pour la deuxième fois consécutive, chez les Blacks qui plus est ! Un exploit incroyable, qui rentrera dans l'histoire du XV du Trèfle. Une performance qui est loin d'être singulière. En effet, cela fait quelques années maintenant que les hommes d'Andy Farrell éclaboussent les amateurs de rugby de leur talent sur le terrain, grâce notamment à un plan de jeu totalement différent (tenir le ballon, jouer dans les espaces etc...). Si bien que sur leur onze derniers matchs, les Irlandais n'en ont perdu que deux : face à la Nouvelle-Zélande lors du premier test (42-19), et contre la France (30-24) pendant le Tournoi 2022. Une forme dingue, qui, si elle se poursuit jusqu'à la Coupe du Monde, pourrait faire de l'Irlande l'un des favoris de cette compétition. D'ailleurs, le XV du Trèfle est actuellement la première nation mondiale, devant les Bleus.

RESUME VIDEO. L'Irlande terrasse les All Blacks pour s'offrir la première place mondiale Les Blacks ou la France en quart

Parlons justement de l'historique de l'Irlande dans cette compétition. Car bien qu'ayant connu de très belles périodes, le XV du Trèfle n'a jamais vraiment performé en Coupe du Monde. Pour preuve, cette équipe n'a jamais dépassé le stade des quarts de finale (1987, 1991, 1995, 2003, 2011, 2015, 2019). Pire, celle-ci s'est déjà fait éliminée en poule, lors des éditions 1999 et 2007. Autant vous dire que le peuple irlandais attend beaucoup de la Coupe du Monde 2023. Dans la poule de l'Afrique du Sud, de l'Écosse, de la Roumanie et de Hong-Kong ou des Tonga, les coéquipiers de Sexton croiseront en quart avec les équipes sortant de la poule A : autrement dit, la France, la Nouvelle-Zélande, l'Italie, la Namibie ou l'Uruguay. Une potentielle affiche entre les Bleus et l'Irlande pourrait donc avoir lieu. Pour rappel, les deux équipes se sont affrontées à quatre reprises en Coupe du Monde. Bilan ? Trois victoires pour le XV de France (dont deux en quarts de finale), et une seule pour l'Irlande (lors de l'édition 2015 en poule). Un passif à l'avantage des Français donc, d'autant que les hommes de Farrell ne se sont plus imposés face aux coéquipiers d'Antoine Dupont depuis le 10 mars 2019, soit près de 3 ans et demi. Néanmoins, l'Irlande pourrait tout à fait ne pas croiser avec la France, et se retrouver avec les Blacks après les poules. Une équipe qui, même si elle réussit bien au XV du Trèfle, ne doit jamais être enterrée trop vite. Vous l'aurez compris, bien que très en forme, les hommes en Verts sont loin d'avoir hérité d'un tirage facile. Leur poule sera relevée, tout comme leur potentiel quart de finale. Parler d'équipe favorite est donc assez osé à l'heure actuelle, même si les résultats actuels parlent pour elle. À voir désormais comment vont évoluer toutes les grandes nations du circuit mondial, à un peu plus d'un an de la Coupe du Monde...

