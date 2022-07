RESUME VIDEO. L'Irlande terrasse les All Blacks pour s'offrir la première place mondiale

Succès mémorable de l'Irlande dans sa série face à la Nouvelle-Zélande. Les Irlandais occupent désormais la première place mondiale.

Une semaine après son succès historique sur le sol néo-zélandais, l'Irlande s'est adjugée une victoire tout aussi mémorable face aux All Blacks. Grâce à elle, les Irlandais ont remporté la série pour la première fois en Nouvelle-Zélande. Ils grimpent ainsi à la première place mondiale aux dépens de la France. Les coéquipiers de Sexton ont magnifiquement géré cette rencontre avec une excellente défense et une attaque tout aussi impressionnante. Ils menaient ainsi 22 à 3 à la pause face à des All Blacks sans solution après les essais de Josh van der Flier (4e), Hugo Keenan (28e) et Robbie Henshaw (37e). Une réaction des locaux était attendue. Et elle a eu lieu avec les trois réalisations d'Ardie Savea (44e), Akira Ioane (52e) et Will Jordan (60e). Le retour impensable était en route face à des Irlandais réduits un temps à 14, mais le hold-up n'a pas eu lieu cette fois-ci. En effet, Rob Herring a logiquement scellé la victoire après l'heure de jeu (65e) face à des Néo-Zélandais bien trop brouillons pour espérer l'emporter. À moins de deux ans de la coupe du monde, l'heure est à la remise en question pour les All Blacks. En revanche, tous les feux sont au vert en Irlande.