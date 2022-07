RUGBY. Top 14. Un Tricolore va-t-il manquer une grande partie de la saison avant la Coupe du monde ?

Le pilier de Lyon Demba Bamba pourrait être obligé de se faire opérer dans les semaines à venir au genou. Sa saison pourrait être compromise.

Selon les informations du Midi Olympique, le pilier international de Lyon Demba Bamba pourrait être obligé de se faire opérer dans les semaines à venir. Pour l'heure en vacances après la tournée au Japon où il a joué les deux tests avec l'équipe de France, il souffre du genou. Plusieurs tests ont été effectués et ils devront déterminer si le Tricolore doit effectivement se faire opérer. Une opération lourde de conséquences puisqu'elle pourrait le priver de nombreux mois de compétition. S'il est en concurrence à droite de la mêlée chez les Bleus, il n'en reste pas moins un élément important aux yeux du staff avec 25 sélections à 24 ans. Au LOU, l'ancien joueur de Brive s'est installé sur la feuille de match avec autorité. Son absence pourrait pousser Lyon à chercher un joker médical. A un peu plus d'un an de la Coupe du monde en France, c'est un coup dur pour le pilier. Mais se faire opérer, c'est se donner aussi la possibilité d'être à 100 % pour l'événement.