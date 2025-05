Blair Kinghorn a reçu l'appel des Lions, le Stade Toulousain a répondu ''pas maintenant''

La scène a fait le tour des réseaux : un Blair Kinghorn tout sourire, attelle au genou, qui découvre en direct sa sélection avec les Lions britanniques et irlandais. Une vidéo géniale, pleine d’émotion, mais qui pose aussi une vraie question : quand rejoindra-t-il la tournée en Australie ?

🗣️ "If Toulouse manage to get to the final he'll come out after that"



Lions Coach Andy Farrell says no deal has been reached for an early release for Blair Kinghorn 🏉 pic.twitter.com/q35AhTsf2w