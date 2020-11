Avec un Dulin en feu, Teddy Thomas fait parler sa vitesse [VIDEO]

Le XV de France s'est imposé ce samedi soir face aux Italiens sur le score de 36 à 5. Teddy Thomas a marqué le match de sa vitesse.

C'est un retour souS le maillot bleu, qui était blanc pour l'occasion, pour Brice Dulin le Rochelais. Le poste d'arrière est pourtant déjà bien fourni avec Anthony Bouthier et Thomas Ramos, mais Dulin pourrait avoir une carte à jouer. Hier, lors de la victoire 36 à 5 sur l'Italie, rien n'était fait avant la deuxième mi-temps : 10-5 à la pause et des doutes sur la capacité à faire basculer le match. Finalement, nos Bleus ont réussi à trouver des espaces dans la défense italienne, comme cette magnifique course de Gabin Villière.

L'autre belle réalisation est à mettre sur le compte de Brice Dulin, qui relance un ballon avant de casser un plaquage et d'envoyer Teddy Thomas le long de la ligne. L'ailier dépose l'arrière italien simplement avec sa vitesse. En toute fin de match, Sekou Macalou vient marquer son essai après un magnifique travail d'appui de Cameron Woki devant la défense. Les Bleus iront donc à Twickehnam la semaine prochaine pour la finale d'Autumn Nations Cup.