Comme un symbole, Gabin Villière déchire la défense pour un essai somptueux ! [VIDEO]

Pour sa première sélection avec le XV de France Gabin Villière a marqué un superbe essai en mettant les cannes avant l'heure de jeu.

Le XV de France bis a eu toutes les peines du monde à se défaire de l'Italie ce samedi Saint-Denis. A la pause, le score était seulement de 10 à 5 en faveur des Bleus à la faveur d'un essai de Danty, tout en puissance. La rencontre a longtemps été un échange de coups de pieds, de fautes de main et de coups de sifflet. Puis l'éclair est venu de Gabin Villière à la 56e. Sur un ballon volé en touche par l'alignement français, l'ailier de Toulon s'est présenté lancé à hauteur de Serin. L'ancien joueur de Rouen et de France 7 a déposé la défense avec ses cannes de feu. Le plus bel hommage de la soirée à Christophe Dominici.