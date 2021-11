Autumn Nations Series. ''Cette équipe de France est la meilleure du moment'', assure Fabien Galthié

Le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a fait le point sur sa composition avant le match tant attendu face aux All Blacks.

Le retour de Ntamack en 10

Équipe de France de Rugby. Romain Ntamack : ''J'étais un peu frustré''

Nous avons eu la chance d'avoir deux tests pour tester une association avec Romain en 12. Nous avons choisi après une dizaine d'entraînements et deux tests matchs de modifier notre composition d'équipe en faisant remonter Romain Ntamack au poste de 10. Tout en associant Danty à Fickou au centre. Les raisons sont : un objectif de performance, l'expérience collective. Jonathan Danty et Gaël Fickou ont joué trois ans ensemble au Stade Français. Antoine Dupont et Romain ont beaucoup d'expérience ensemble à Toulouse. On a choisi cette formule pour attaquer le match. C'est surtout un choix de performance que par défaut.

Pourquoi une 3e ligne si dense ?

C'est surtout lié au profil de notre équipe et de nos joueurs. Nous avons choisi d'associer François, Anthony et Greg (Alldritt, ndlr.), et avec Cameron Woki en deuxième ligne aux côtés de Paul Willemse, il nous semble qu'on aura le bon équilibre au niveau aérien et dans le déplacement. Un bon mix sol/air sur toutes les zones de combat et d'affrontement. Ce qui est important aussi, c'est que nous avons des joueurs de caractère, d'expérience, individuelle et collective. Ces joueurs ont beaucoup joué en club, avec l'équipe de France et ont joué de grands matchs. Cette troisième ligne nous semble plus performante à ce moment de notre histoire.

Cameron Woki en 2e ligne

VIDEO. POW POW POW ! Cameron Woki claque un énorme dunk sur le visage des Australiens !

L'équipe de France qu'on vous présente aujourd'hui, c'est la meilleure du moment. Sans aucun doute. Cameron est à ce poste de numéro 4 le joueur qui convient le mieux à l'équipe de France à l'instant T. Pour des raisons qui lui sont propres, à savoir sa compétence dans le jeu de rugby, sa capacité à mélanger à la fois la puissance et l'activité, la compétence aérienne et son déplacement. Il nous va très bien à ce poste-là. Et il a performé jusqu'à présent.

Atonio titulaire à la place de Bamba

Uini Atonio est un joueur qui nous apporte beaucoup de sécurité et d'aisance dans la phase statique qui est la mêlée, mais aussi le maul. Aujourd'hui, il y a autant de mauls de que mêlées à jouer. Il a son rôle à jouer avec ses spécificités. Ensuite, c'est un immense joueur de rugby avec des qualités de main, de replacement, une expérience. Quand il est quelque part, il compte. On a construit une équipe performance et forte qui capable de répondre présent dans toutes les zones sur le terrain. Et Uini dans ces zones-là, il compte énormément.

EQUIPE DE FRANCE DE RUGBY. Greg Alldritt, de retour à la bonne heure

Un banc à 6 avants et 2 trois-quarts

C'est le troisième test qu'on joue avec cette composition. L'idée est d'envoyer des finisseurs très costauds notamment dans le paquet d'avants. On veut maintenir un pack capable de dominer l'adversaire du début à la fin du match. C'est une question d'équilibre. Densifier oui, mais il faut être capable de se déplacer, de tenir le ballon, de défendre, d'être bon sur l'homme. D'être capable de contrôler et de se contrôler, que se soit avec et sans le ballon.

Le retour de Danty

France Rugby. Jonathan Danty, l'homme clé des Bleus pour vaincre les Blacks ?

Il nous a rejoints il y a un an et il a été très très performant pendant l'Autumn Cup malgré le fait qu'il avait un problème au genou. Il s'est fait opérer à la rentrée après avoir joué deux tests en Australie où il avait été excellent aux côtés d'Arthur Vincent. Il a répondu à 200 %. C'est joueur dominant physiquement, altruiste, très bon en défense, très fort au sol. C'est joueur qui vit avec nous depuis le début de l'histoire et qui n'est plus embêté par son genou. Donc, il est capable à 200 % d'affronter l'adversaire.