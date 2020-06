ASM Clermont : Peceli Yato absent six mois ?

Le 3e ligne fidjien de l'ASM Clermont Auvergne pourrait de nouveau être éloigné des terrains pour plusieurs mois.

Peceli Yato a été opéré du genou.

Il serait absent pour une période de 6 mois ? #ASM pic.twitter.com/622DFQx48z — Team Jaune&Bleu (@TeamYellowArmy) June 28, 2020

C'est via son compte Instagram que le joueur a appris aux supporters la mauvaise nouvelle : Peceli Yato s'est fait opérer du genou. Le 3e ligne fidjien n'a donc pas repris le chemin de l'entraînement comme ses coéquipiers de l'ASM Clermont, mais celui de l'hôpital. Et si la nature de l'opération n'a pas (encore?) été communiquée par le club, elle semble sérieuse, Yato promettant un retour... dans six mois.

Un coup dur pour les Jaunards, même si la saison est terminée depuis mars, et que l'édition 2020/2021 ne devrait reprendre qu'en septembre. Sauf retour prématuré, Yato manquera notamment les phases finales de la Champions Cup, pour lesquelles s'est qualifiée l'ASM.

Retenu pour la Coupe du monde, déjà touché au genou en décembre, le 3e ligne n'a joué que huit matchs cette saison... pour six essais.

Et aussi :

